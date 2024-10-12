Тюменских чиновников поймали на «дроблении» государственных контрактов

Posted 12 октября, 10:14
Published 12 октября, 10:14
Modified 12 октября, 10:16
Updated 12 октября, 10:16
Чиновники в период с 2020 по 2024 годы систематически «дробили» муниципальные контракты по благоустройству для того, чтобы не было необходимости проводить торги. Таким образом администрация ограничила доступ к участию в аукционах другим компаниям.
По решению суда лиц, допустивших нарушением антимонопольного законодательства, привлекут к административной ответственности.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области перевозчика ООО «Бердюжское АТП» внесли в список недобросовестных из-за регулярных нарушений. В июле этого года предприятие беспричинно прекратило осуществлять пассажирские перевозки.