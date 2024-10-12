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Posted 12 октября, 10:14

Published 12 октября, 10:14

Modified 12 октября, 10:16

Updated 12 октября, 10:16

Тюменское УФАС уличило чиновников в «дроблении» государственных контрактов

Тюменских чиновников поймали на «дроблении» государственных контрактов

12 октября 2024, 10:14
Фото: 1MI

Тюменское УФАС уличило чиновников в «дроблении» государственных контрактов

Антимонопольное законодательство нарушили чиновники администрации Червишевского муниципального образования. Ведомство заключало госконтракты на выполнение работ по по благоустройству и содержанию автодорог с одним и тем же подрядчиком. При этом торги не проводились.

Чиновники в период с 2020 по 2024 годы систематически «дробили» муниципальные контракты по благоустройству для того, чтобы не было необходимости проводить торги. Таким образом администрация ограничила доступ к участию в аукционах другим компаниям.

По решению суда лиц, допустивших нарушением антимонопольного законодательства, привлекут к административной ответственности.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области перевозчика ООО «Бердюжское АТП» внесли в список недобросовестных из-за регулярных нарушений. В июле этого года предприятие беспричинно прекратило осуществлять пассажирские перевозки.

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