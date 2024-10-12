Тюменских чиновников поймали на «дроблении» государственных контрактов

Тюменское УФАС уличило чиновников в «дроблении» государственных контрактов

Антимонопольное законодательство нарушили чиновники администрации Червишевского муниципального образования. Ведомство заключало госконтракты на выполнение работ по по благоустройству и содержанию автодорог с одним и тем же подрядчиком. При этом торги не проводились.