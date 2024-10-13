Массовая авария произошла в тюменской Зареке. Есть пострадавшие

Posted 13 октября, 10:25
Published 13 октября, 10:25
Modified 13 октября, 10:27
Updated 13 октября, 10:27
«Расхлестались на Газовиков», — сообщил автор фото.
В Госавтоинспекции «Нашему Городу» пояснили, что на Газовиков, 11, столкнулись три автомобиля. В результате ДТП травмы получила 36-летняя пассажирка одного из авто. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Омск в пятницу, 11 октября, столкнулись два большегруза. Один из водителей выехал на встречную полосу движения. Травмы получили оба водителя.