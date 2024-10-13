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Posted 13 октября, 10:25

Published 13 октября, 10:25

Modified 13 октября, 10:27

Updated 13 октября, 10:27

В Тюмени на улице Газовиков произошла массовая авария

Массовая авария произошла в тюменской Зареке. Есть пострадавшие

13 октября 2024, 10:25
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени на улице Газовиков произошла массовая авария

Сюжет
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Газовиков. Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях очевидцы.
«Расхлестались на Газовиков», — сообщил автор фото.
Фото: ЧС Тюмень

В Госавтоинспекции «Нашему Городу» пояснили, что на Газовиков, 11, столкнулись три автомобиля. В результате ДТП травмы получила 36-летняя пассажирка одного из авто. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Омск в пятницу, 11 октября, столкнулись два большегруза. Один из водителей выехал на встречную полосу движения. Травмы получили оба водителя.

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