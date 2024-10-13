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Posted 13 октября, 11:03

Published 13 октября, 11:03

Modified 13 октября, 11:05

Updated 13 октября, 11:05

Тюменцев возмутило благоустройство двора

Благоустройство? В Тюмени деревья снесли ковшом экскаватора

13 октября 2024, 11:03
Фото: 1MI

Тюменцев возмутило благоустройство двора

Сюжет
Благоустройство
Свидетелями зверской вырубки деревьев стали на днях жители Тюмени. Опасное благоустройство, а именно снос дерева при помощи ковша экскаватора, проводил подрядчик на улице Елецкой, в районе Свердлова, 22.
«Посмотри, что делают. Они там что, совсем с ума сошли?» — возмутилась автор опубликованного в сети видеоролика.
Видео: ЧС Тюмень Черный Список Инциденты ЧП.

Известно, что в настоящее время по улице Свердлова, 22 ведутся работы по благоустройству дворовой территории. Аукцион стоимостью более 61 миллиона рублей был проведен в марте этого года. Организатором закупки являлась УК «Север».

Комментарии компетентных органов ожидаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется благоустройством сектора на кладбище Червишевское-5, где захоронены погибшие участники СВО. Контракт стоимостью 22,7 миллиона заключен с компанией «Стройгрупп».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Вырубка деревьев#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство
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