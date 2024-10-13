Благоустройство? В Тюмени деревья снесли ковшом экскаватора

Posted 13 октября, 11:03
Published 13 октября, 11:03
Modified 13 октября, 11:05
Updated 13 октября, 11:05
«Посмотри, что делают. Они там что, совсем с ума сошли?» — возмутилась автор опубликованного в сети видеоролика.
Известно, что в настоящее время по улице Свердлова, 22 ведутся работы по благоустройству дворовой территории. Аукцион стоимостью более 61 миллиона рублей был проведен в марте этого года. Организатором закупки являлась УК «Север».
Комментарии компетентных органов ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется благоустройством сектора на кладбище Червишевское-5, где захоронены погибшие участники СВО. Контракт стоимостью 22,7 миллиона заключен с компанией «Стройгрупп».