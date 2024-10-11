Жизнь за дорогой. Тюменские села отрезаны от цивилизации после ремонта трассы

Posted 11 октября, 01:00
Published 11 октября, 01:00
Modified 11 октября, 01:00
Updated 11 октября, 01:00
Все дело в том, что 8 октября этого года на 57 километре перекрестка ФАД Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск был демонтирован светофор и установлено барьерное ограждение. В этот день были окончены работы по капитальному ремонту автодороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск км 39+000 — км 77+000 в Тюменской области.
Заказчиком ремонтных работ выступало ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Урал» ФДА. Согласно проектной документации, размещенной на официальном портале государственных закупок, ни светофор, ни левый поворот по направлению из Тюмени в село Беркут, не предусмотрены. Не предусмотрен также остановочный комплекс на данном участке.
В тот же день тюменский автовокзал отменил рейсовый автобус №511, который следовал по направлению Тюмень — Беркут — Ялуторовск. «Наш город» проверил: действительно, добраться из Тюмени до Беркута невозможно.
Жители рассказали «Нашему городу» о существующей проблеме. Люди недоумевают, почему не установили остановочный комплекс, ведь надземный пешеходный переход установлен. Для чего тогда было его ставить и тратить бюджетные деньги?
— На сегодняшний день переходом могут воспользоваться жители Беркута и Черемушек, чтобы сходить друг другу в гости, они как раз находятся по разные стороны дороги. Однако протопать нужно будет более 7 километров. Деревня Менгарская находится еще дальше, — объяснила нам жительница Беркута Зинаида К.
— Школы и детского сада в деревнях Черемушки и Менгарская нет, поэтому детей возит автобус в Беркут. Если раньше путь детей из Менгарской до Беркута и обратно составлял около 18 километров, то сейчас круг будет составлять более 50 километров! Родители учеников опасаются, что некоторые из преподавателей могут уволиться, так как они не проживают Беркуте, а приезжают только проводить уроки, — пожаловалась жительница Черемушек и мама двух детей Ольга.
Пенсионер Александр Иванович В., вытирая слезы, рассказал, что на той стороне дороги находится сельское кладбище, где похоронены его супруга и сын. Раньше он в любое время мог их навестить, путь составлял один километр. Сейчас же нужно пройти 15 километров. Пенсионер признается, что ему это уже не под силу.
— Я проживаю в Черемушках. Из-за отсутствия светофора проблематично добираться до Беркута, чтобы потом доехать до работы. Теперь вместо 12 километров мы вынуждены ехать 40 километров. Кроме того, раньше можно было уехать за 250 рублей, сейчас сумма увеличилась до 500 рублей. Продукты и остальные товары тоже поднимутся в цене, даже не сомневаюсь в этом, — сообщил Артур Нурмухаметов.
Сельчанка Наталья боится, что из-за демонтажа светофора некоторые предприятия могут отменить развозку, так как дальность перевозки увеличилась на 30 километров. Теперь необходимо доехать до разворота и вернуться в обратном направлении. В селах же работы практически нет. Многие люди выбрали работу на предприятиях, которые предоставляют транспорт до места работы и обратно.
— Это какой-то страшный сон! Внучка, которая живет в Тюмени, привозила мне лекарства в Беркут. Рано утром она без проблем могла уехать на учебу в город. Сейчас ей нужно купить билет до Ялуторовска, оттуда — билет до Беркута. Но последний автобус отправляется из Ялуторовска в 19 часов, на него она не успевает, — поделилась пенсионерка Мария Федоровна.
Жительница деревни Менгарская Альфия рассказала, что раз в три месяца ей приходится вызывать ассенизаторскую машину из Беркута, своих машин в деревне нет. Раньше оплата составляла порядка 2000 рублей, сколько сейчас будет стоить данная услуга, она боится представить (дорога для водителя увеличилась в пять раз!).
Одна из местных жительниц говорит, что у людей много вариантов решения данной ситуации. Но их мнение никого не интересует. Жителей просто отрезали от остального мира металлическим ограждением.
— В нашей стране действует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая включает в себя весь комплекс социальной поддержки сельского населения. А мы не можем надеяться на скорую помощь или полицию, поскольку пока они доедут до разворота и вернутся в обратном направлении, может быть уже слишком поздно, — подчеркнула взволнованная женщина.
Люди просят оставить светофор, либо сделать разворот возле нескольких населенных пунктов, располагающихся в составе Беркутского сельского поселения — Черемушки, Менгарская и Беркут.
Сейчас жители сел готовят обращение к губернатору Тюменской области для прямого эфира, который состоится 22 октября.
В селах, находящихся в Ялуторовском районе, проживают много пенсионеров, семей участников специальной военной операции, инвалидов. Старики уверены: в ближайшее время молодежь постарается уехать из деревень в места с доступной транспортной средой. Тогда о каком развитии сельских территорий может идти речь?
Мы направили соответствующий запрос в Правительство Тюменской области. «Наш город» продолжает следить за этой темой.
Ранее «Наш город» писал о том, что власти Тюменской области потратят миллионы рублей на капитальный ремонт домов.