Жизнь за дорогой. Тюменские села отрезаны от цивилизации после ремонта трассы

Пенсионер Александр Иванович В., вытирая слезы, рассказал, что на той стороне дороги находится сельское кладбище, где похоронены его супруга и сын. Раньше он в любое время мог их навестить, путь составлял один километр. Сейчас же нужно пройти 15 километров. Пенсионер признается, что ему это уже не под силу.