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Posted 14 ноября, 05:08

Published 14 ноября, 05:08

Modified 14 ноября, 05:10

Updated 14 ноября, 05:10

Тюменцы застряли на ледовой переправе на середине Иртыша

Подушка проработала два дня: тюменцы застряли на ледовой переправе на середине реки

14 ноября 2024, 05:08
Фото: 1MI.

Тюменцы застряли на ледовой переправе на середине Иртыша

На середине Иртыша на паромной переправе застряли накануне вечером жители тюменского села Уват. На морозе тюменцам пришлось провести пять часов.

По словам очевидцев, воздушная подушка сломалась — она проработала лишь пару дней, с 11 ноября.

«Подушка была не подготовлена к зимнему сезону. И это происходит уже не в первый раз — ежегодно», — пожаловались тюменцы в социальных сетях.
Видео: ЧС Тюмень.

В администрации Уватского района информацию о сломавшейся воздушной подушке подтвердили. В ведомстве отметили, что в настоящее время перевозка пассажиров через реку Иртыш в Увате прекращена.

«Дорожная служба принимает меры по восстановлению сообщения по перевозке пассажиров. О дальнейшей транспортировке людей сообщим дополнительно», — сообщили в администрации.
Видео: ЧС Тюмень.

Изначально планировалось, что перевозка людей через Иртыш будет возобновлена к 9:00 утра 14 ноября.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тобольска объявили о поиске подрядчика, который займется строительстве двух паромных буксир-паромов с ледовым усилением для плавания в битом льду. На строительство паромов потратят около 500 миллионов рублей.

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