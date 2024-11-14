Подушка проработала два дня: тюменцы застряли на ледовой переправе на середине реки

Posted 14 ноября, 05:08
Published 14 ноября, 05:08
Modified 14 ноября, 05:10
Updated 14 ноября, 05:10
По словам очевидцев, воздушная подушка сломалась — она проработала лишь пару дней, с 11 ноября.
«Подушка была не подготовлена к зимнему сезону. И это происходит уже не в первый раз — ежегодно», — пожаловались тюменцы в социальных сетях.
В администрации Уватского района информацию о сломавшейся воздушной подушке подтвердили. В ведомстве отметили, что в настоящее время перевозка пассажиров через реку Иртыш в Увате прекращена.
«Дорожная служба принимает меры по восстановлению сообщения по перевозке пассажиров. О дальнейшей транспортировке людей сообщим дополнительно», — сообщили в администрации.
Изначально планировалось, что перевозка людей через Иртыш будет возобновлена к 9:00 утра 14 ноября.
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