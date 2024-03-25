Ледовые переправы

Переправу могут закрыть: в Иртыше за сутки вода подняла на 52 сантиметра

В тобольском Иртыше резко поднялся уровень воды. За последние сутки вода в реке прибыла на 52 сантиметра. По данным гидропоста, в настоящее время уровень воды в реке составляет -5 сантиметров над нулевой отметкой.