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Ледовые переправы

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2023
В Тобольске открыта пешеходная переправа через Иртыш
В Тобольске начала работать пешеходная переправа через реку Иртыш. По данным городской администрации, толщина льда в районе переправы Тобольск — Бекерево достигла 10 сантиметров.
4 декабря 2023, 07:06
В Тобольске по Иртышу людей будут перевозить на воздушной подушке. Ее везут из Увата
29 ноября 2023, 06:32
Жителей Тобольска отрезали от цивилизации — на Иртыше прекратил работу паром
26 ноября 2023, 06:51
Переправу могут закрыть: в Иртыше за сутки вода подняла на 52 сантиметра
В тобольском Иртыше резко поднялся уровень воды. За последние сутки вода в реке прибыла на 52 сантиметра. По данным гидропоста, в настоящее время уровень воды в реке составляет -5 сантиметров над нулевой отметкой.
24 ноября 2023, 08:05
МЧС экстренно закрывает зимние переправы в Тобольском районе
В Тобольском районе с сегодняшнего дня закрыты все автозимники и ледовые переправы. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.
22 марта 2023, 05:43
2022
Самосвал провалился под лед на переправе в Тобольске
В Тобольске на переправе самосвал провалился под лёд, сообщает источник «Нашего города». На помощь водителю подоспели две экскаватора, они попытались вытащить машину из воды.
19 декабря 2022, 14:34
Жителей Тобольского района просят не выходить на неокрепший лед
В Тобольском районе специалисты будут определять самые опасные зоны выходов к водоемам. До 25 ноября в этих точках установят знаки и организуют патрулирование.
19 ноября 2022, 13:37
Власти заплатят за тонны песка для посыпания зимников в Заболотье
15 ноября 2022, 13:33

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