Переправу могут закрыть: в Иртыше за сутки вода подняла на 52 сантиметра

Отметим, что повышение уровня воды также отмечено в тюменской Туре. Правда, всего на 6 сантиметров. В настоящее время он составляет -80 сантиметров над нулевой отметкой. Однако эксперты отмечают, что пока говорить о положительных изменениях в обмелении Туры рано.