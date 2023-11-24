Переправу могут закрыть: в Иртыше за сутки вода подняла на 52 сантиметра

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В связи со сложившейся ситуацией на особый контроль была взята паромная переправа на Иртыше. Пока погодные условия позволяют безопасно перевозить пассажиров, поэтому паром продолжает свою работу. Решение о прекращении работы паромной переправы будет приниматься в зависимости от погоды.
Тоболяков предупреждают, что в случае необходимости паром может быть снят с переправы экстренно.
Отметим, что повышение уровня воды также отмечено в тюменской Туре. Правда, всего на 6 сантиметров. В настоящее время он составляет -80 сантиметров над нулевой отметкой. Однако эксперты отмечают, что пока говорить о положительных изменениях в обмелении Туры рано.