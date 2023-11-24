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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

Переправу могут закрыть: в Иртыше за сутки вода подняла на 52 сантиметра

Переправу могут закрыть: в Иртыше за сутки вода подняла на 52 сантиметра

24 ноября 2023, 08:05
Фото: 1MI
В тобольском Иртыше резко поднялся уровень воды. За последние сутки вода в реке прибыла на 52 сантиметра. По данным гидропоста, в настоящее время уровень воды в реке составляет -5 сантиметров над нулевой отметкой.

В связи со сложившейся ситуацией на особый контроль была взята паромная переправа на Иртыше. Пока погодные условия позволяют безопасно перевозить пассажиров, поэтому паром продолжает свою работу. Решение о прекращении работы паромной переправы будет приниматься в зависимости от погоды.

Тоболяков предупреждают, что в случае необходимости паром может быть снят с переправы экстренно.

Отметим, что повышение уровня воды также отмечено в тюменской Туре. Правда, всего на 6 сантиметров. В настоящее время он составляет -80 сантиметров над нулевой отметкой. Однако эксперты отмечают, что пока говорить о положительных изменениях в обмелении Туры рано.

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