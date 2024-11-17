nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 08:54

Published 17 ноября, 08:54

Modified 17 ноября, 08:56

Updated 17 ноября, 08:56

Власти отменили закупку паромов для Тобольска

Власти отменили закупку паромов для Тобольска

17 ноября 2024, 08:54
Фото: администрация Тобольска.
Администрация Тобольска отменила поиск подрядной организации для проектирования и строительства двух буксир-паромов с ледовым усилением для плавания в битом льду толщиной до 20 сантиметров.

Информация об отмене закупки стоимостью 475,6 миллиона рублей опубликована на портале Госзакупки.

«Размещен документ „Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 11.11.2024 года“, — указано в соощении.

По данным мэрии Тобольска, решение отменить закупку связано с внесением корректировок в техническую документацию буксир-паромов. Повторно закупку разместят на следующей неделе, пишет РБК Тюмень.

Напомним, согласно ранее размещенной информации, подрядчик должен поставить паромы для работы на переправе Тобольск — Бекерево до 20 апреля 2026 года. Паромы должен иметь возможность причаливания к необорудованному берегу. Для пассажиров должен быть оборудован теплый салон с индивидуальными креслами.

Подушка проработала два дня: тюменцы застряли на ледовой переправе на середине реки
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени ищут подрядчика, который займется озеленением территории у правительства области. На эти цели из бюджета потратят более 4,5 миллиона рублей.

Читайте также:
Опасность на каждом шагу: что делать с бродячими собаками в Тюмени?Самый горячий из всех: новый термальный комплекс начал работать в Тюменской областиВ Тюмени стало больше платных парковок, а в Тобольске поставили Ленина-инвалида
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Переправа#Ледовые переправы#Паром
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика