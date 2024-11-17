Власти отменили закупку паромов для Тобольска

Posted 17 ноября, 08:54
Published 17 ноября, 08:54
Modified 17 ноября, 08:56
Updated 17 ноября, 08:56
Информация об отмене закупки стоимостью 475,6 миллиона рублей опубликована на портале Госзакупки.
«Размещен документ „Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 11.11.2024 года“, — указано в соощении.
По данным мэрии Тобольска, решение отменить закупку связано с внесением корректировок в техническую документацию буксир-паромов. Повторно закупку разместят на следующей неделе, пишет РБК Тюмень.
Напомним, согласно ранее размещенной информации, подрядчик должен поставить паромы для работы на переправе Тобольск — Бекерево до 20 апреля 2026 года. Паромы должен иметь возможность причаливания к необорудованному берегу. Для пассажиров должен быть оборудован теплый салон с индивидуальными креслами.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени ищут подрядчика, который займется озеленением территории у правительства области. На эти цели из бюджета потратят более 4,5 миллиона рублей.