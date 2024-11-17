Власти отменили закупку паромов для Тобольска

Напомним, согласно ранее размещенной информации, подрядчик должен поставить паромы для работы на переправе Тобольск — Бекерево до 20 апреля 2026 года. Паромы должен иметь возможность причаливания к необорудованному берегу. Для пассажиров должен быть оборудован теплый салон с индивидуальными креслами.