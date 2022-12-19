Самосвал провалился под лед на переправе в Тобольске

О пострадавших не сообщается. Достать спецтехнику из воды пока не получается.
«В Тобольске на переправе Иртыш – Тобольск – Бекерево под лед провалился грузовик. Официально переправа еще не открыта, а ограничения по тоннажу на ней всегда были до 20 тонн», - сообщает источник «Нашего города».
В конце ноября сообщалось, что Паромная переправа Тобольск - Бекерево прекращает работу 24 числа. Лёд на реке становится всё более крепким. Тюменские спасатели с начала недели осуществляют рейды и патрулирования на водоемах.