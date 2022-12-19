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Самосвал провалился под лед на переправе в Тобольске

Сегодня, 14:34
Фото: Скрин паблика "Типичный Тобольск"

На переправе в Тобольске грузовик провалился под лед. Его пытаются достать

В Тобольске на переправе самосвал провалился под лёд, сообщает источник «Нашего города». На помощь водителю подоспели две экскаватора, они попытались вытащить машину из воды.

О пострадавших не сообщается. Достать спецтехнику из воды пока не получается.

«В Тобольске на переправе Иртыш – Тобольск – Бекерево под лед провалился грузовик. Официально переправа еще не открыта, а ограничения по тоннажу на ней всегда были до 20 тонн», - сообщает источник «Нашего города».

В конце ноября сообщалось, что Паромная переправа Тобольск - Бекерево прекращает работу 24 числа. Лёд на реке становится всё более крепким. Тюменские спасатели с начала недели осуществляют рейды и патрулирования на водоемах.

Паромная переправа Тобольск - Бекерево прекращает работу в четверг 24 ноября
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#Александр Мязин#Общество#Дороги#Происшествия#Погода#Водители#Безопасность на дорогах#Переправа#Ледовые переправы
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