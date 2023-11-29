В Тобольске по Иртышу людей будут перевозить на воздушной подушке. Ее везут из Увата

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В настоящее время подушку везут в Тобольск из Увата — там на реке уже установился прочный лед. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тобольска Максим Афанасьев.
«Дал поручение обеспечить работу воздушной подушки по расписанию парома для удобства людей. Ее вместительность — 20 человек. Под это расписание у нас подстроено автобусное движение. Если будет нужно — скорректируем. Все возникающие вопросы держу на контроле», — заявил мэр.
Накануне жители левобережной части Тобольска записали видеообращение к властям (также его планировали направить президенту России Владимиру Путину).
«25 ноября был снят паром — мы остались без переправы. Мы, жители Левобережья, оказались в заточении. Дети остались без школы, так как нет возможности добраться до города, взрослые — без работы, магазины — без продовольствия. Мы впервые остались в такой ситуации. Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы не просим мост, мы не просим какие-то блага. Мы просим, пожалуйста, дайте нам сообщение с городом», — заявили тоболяки.
По данному факту была организована проверка транспортной прокуратуры. На месте организовали мобильную приёмную, параллельно проведены надзорные мероприятия.