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Вместо парома по Иртышу в Тобольске организуют перевозки на воздушной подушке

В Тобольске по Иртышу людей будут перевозить на воздушной подушке. Ее везут из Увата

29 ноября 2023, 06:32
Фото: 1MI

Вместо парома по Иртышу в Тобольске организуют перевозки на воздушной подушке

После проверок прокуратуры администрация Тобольска пошла навстречу жителям Левобережья, оставшимся без паромного сообщения. С сегодняшнего дня через реку Иртыш будет организована перевозка людей на воздушной подушке.

В настоящее время подушку везут в Тобольск из Увата — там на реке уже установился прочный лед. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тобольска Максим Афанасьев.

«Дал поручение обеспечить работу воздушной подушки по расписанию парома для удобства людей. Ее вместительность — 20 человек. Под это расписание у нас подстроено автобусное движение. Если будет нужно — скорректируем. Все возникающие вопросы держу на контроле», — заявил мэр.

Накануне жители левобережной части Тобольска записали видеообращение к властям (также его планировали направить президенту России Владимиру Путину).

«25 ноября был снят паром — мы остались без переправы. Мы, жители Левобережья, оказались в заточении. Дети остались без школы, так как нет возможности добраться до города, взрослые — без работы, магазины — без продовольствия. Мы впервые остались в такой ситуации. Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы не просим мост, мы не просим какие-то блага. Мы просим, пожалуйста, дайте нам сообщение с городом», — заявили тоболяки.

По данному факту была организована проверка транспортной прокуратуры. На месте организовали мобильную приёмную, параллельно проведены надзорные мероприятия.

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