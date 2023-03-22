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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

МЧС экстренно закрывает зимние переправы в Тобольском районе

22 марта 2023, 05:43
Фото: Главное Тобольск

В Тобольском районе экстренно закрыли автозимники и ледовые переправы

В Тобольском районе с сегодняшнего дня закрыты все автозимники и ледовые переправы. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.
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Тюмень
«Устанавливается тёплая погода, идёт потайка, двигаться по сезонным дорогам в Заболотье не безопасно. По зимникам мы завезли 630 тонн дизельного топлива. Этого хватит на целый год для бесперебойной работы автономных электростанций в труднодоступных сёлах. К тому же, у них всегда есть неснижаемый запас», — сообщил Митрюшкин в своем тг-канале.

По его словам, в ФАПах имеется достаточный запас необходимых лекарственных препаратов для населения, вакцины против COVID-19 и экстренной иммунопрофилактики, расходных материалов.

Глава Тобольского района отметил, что с апреля начнётся авиасообщение в Заболотье. Главное управление строительства Тюменской области уже утвердило маршрутную сеть. Расписание формируется.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе температура воздуха поднимется до +6. Сегодня в Тобольском районе воздух прогреется до +3 +4. В течение дня ожидаются осадки в виде дождя. В четверг и пятницу, 23 и 24 марта, ночью температура воздуха составит 0 -1, в дневные часы +2 +4.

#Валентина Бурнашева#Общество#Ледовые переправы#Зимник#Автомобили#Тюмень#Тюменская область
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