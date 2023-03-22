МЧС экстренно закрывает зимние переправы в Тобольском районе

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
«Устанавливается тёплая погода, идёт потайка, двигаться по сезонным дорогам в Заболотье не безопасно. По зимникам мы завезли 630 тонн дизельного топлива. Этого хватит на целый год для бесперебойной работы автономных электростанций в труднодоступных сёлах. К тому же, у них всегда есть неснижаемый запас», — сообщил Митрюшкин в своем тг-канале.
По его словам, в ФАПах имеется достаточный запас необходимых лекарственных препаратов для населения, вакцины против COVID-19 и экстренной иммунопрофилактики, расходных материалов.
Глава Тобольского района отметил, что с апреля начнётся авиасообщение в Заболотье. Главное управление строительства Тюменской области уже утвердило маршрутную сеть. Расписание формируется.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе температура воздуха поднимется до +6. Сегодня в Тобольском районе воздух прогреется до +3 +4. В течение дня ожидаются осадки в виде дождя. В четверг и пятницу, 23 и 24 марта, ночью температура воздуха составит 0 -1, в дневные часы +2 +4.