МЧС экстренно закрывает зимние переправы в Тобольском районе

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе температура воздуха поднимется до +6. Сегодня в Тобольском районе воздух прогреется до +3 +4. В течение дня ожидаются осадки в виде дождя. В четверг и пятницу, 23 и 24 марта, ночью температура воздуха составит 0 -1, в дневные часы +2 +4.