Власти заплатят за тонны песка для посыпания зимников в Заболотье

Из технического задания к аукциону в этом году следует, что автозимник сильно изменится. Не будет вагончиков для обогрева, хотя они были закуплены в 2020 году. В текущем году прокуратура выяснила, что вагончики в ненадлежащем состоянии, и мер по их сохранности не принимают. Зачем закупали бытовки, если уже через 2 года они не нужны - неизвестно.