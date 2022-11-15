Власти заплатят за тонны песка для посыпания зимников в Заболотье

29 сентября 2022 года на портале Госзакупок разместили аукцион на устройство и содержание автозимников и ледовых переправ Тобольского района за 31,7 млн рублей. Заказчиком выступает администрация Тобольского района, а тендер выиграла фирма «Сибирьтранслес». Она специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозкам.
В 2021 году обустройством автозимника занималась та же «Сибирьтранслес» Ивана Мингалева. Лот тогда стоил 32,3 млн рублей. Важно, что это был самый первый контракт компании за все время работы. И в ходе исполнения того контракта было совершено множество нарушений.
После жалоб была организована прокурорская проверка, а затем в отношении организации возбудили уголовное дело за мошенничество. В распоряжении редакции есть документ, подтверждающий этот факт.
Нарушения усматриваются в том, что из 8 оплаченных охранных постов ледовых переправ в прошлом году работали только две — в с. Лайтамак и д. Янгутум. По заказу на берегах восьми рек должны были работать бытовые вагончики, сторожи, гусеничные транспортеры.
Также исполнитель обязан был обеспечить переправы пригодными для проживания сторожа вагончиками. Но по факту соответствовала требованиям только одна бытовка. Остальные же установили просто для вида.
Организация «Сибирьтранслес» должна была содержать автозимники с 23 декабря 2021 года по 15 апреля 2022 года, но уже в середине марта компания убрала дорожные сигнальные вехи, охранные посты с шести ненадлежащих переправ и одной полностью функциональной. К концу марта были убраны дорожные знаки на шести переправах. Однако оплачено все было именно до 15 апреля.
«По всем изложенным фактам в июне 2022 в адрес главы Тобольского
муниципального района внесено представление об устранении нарушений
закона», — сообщили в Тобольской межрайонной прокуратуре.
По сравнению с прошлым годом, изменилось техническое задание к электронному аукциону. Если в 2021 году нужно было размещать на ледовых переправах 8 вагонов-бытовок для обогрева, организовывать дежурство тягачей, то теперь это не требуется. Зато добавился пункт о поставке для автозимника 1104 кубометра песка.
Комитет по контролю в сфере закупом уже проверял законность проведения аукциона в 2021 году. Межрайонная прокуратура направила копии материалов проверки в УФАС по Тюменской области, так как обнаружились признаки нарушений законодательства о контрактной системе при проведении аукциона и определении подрядчика.
ООО «Сибирьтранслес» руководит бывший сотрудник ФСБ Иван Мингалев. В прошлом году у компании была задекларированы рекордно высокие доходы — 29,3 млн рублей. По данным из открытых источников, у организации всего два контракта — оба на устройство зимников, в прошлом и этом годах.
Арбитражных дел у компании нет, проверок тоже. Есть только оплаченный долг по налогам на 89 рублей. Зато числится господдержка от ФНС России. В 2020 году два раза по 84,9 тысяч рублей и в 2021 году 63,9 тысяч рублей субсидий и грантов.
Из технического задания к аукциону в этом году следует, что автозимник сильно изменится. Не будет вагончиков для обогрева, хотя они были закуплены в 2020 году. В текущем году прокуратура выяснила, что вагончики в ненадлежащем состоянии, и мер по их сохранности не принимают. Зачем закупали бытовки, если уже через 2 года они не нужны - неизвестно.
«Заказчик обязан предусмотреть вопросы обеспечения безопасности людей при пользовании ледовой переправой. На них необходимо размещать только один ящик с песком», — сообщили в МЧС по Тюменской области.
Автозимник для многих жителей Заболотья — это спасение, ведь только по нему жители деревень могут добраться зимой до ближайших городов.