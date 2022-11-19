Жителей Тобольского района просят не выходить на неокрепший лед

Леонид Метрюшкин, глава Тобольского района уже подписал постановление о мерах обеспечения безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 2022–2023 года.
К жителям уже обратились с пользой быть благоразумнее и не выходить на лед, пока он окончательно не окрепнет.
А когда толщина льда на реках достигнет 20 сантиметров, подрядчики начнут намораживать переправы на маршрутах автозимников.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени на пруду Утином были замечены бегающие по льду школьники. Один из них по щиколотку провалился в воду.