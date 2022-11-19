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Жителей Тобольского района просят не выходить на неокрепший лед

Вчера, 13:37
Фото: 1MI

В Тобольском районе организуют патрулирование опасных выходов к водоемам

В Тобольском районе специалисты будут определять самые опасные зоны выходов к водоемам. До 25 ноября в этих точках установят знаки и организуют патрулирование.

Леонид Метрюшкин, глава Тобольского района уже подписал постановление о мерах обеспечения безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 2022–2023 года.

Инспекторы ГИМС МЧС Тюмени предупреждают об опасности нахождения на осенних водоёмах
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К жителям уже обратились с пользой быть благоразумнее и не выходить на лед, пока он окончательно не окрепнет.

А когда толщина льда на реках достигнет 20 сантиметров, подрядчики начнут намораживать переправы на маршрутах автозимников.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени на пруду Утином были замечены бегающие по льду школьники. Один из них по щиколотку провалился в воду.

#Безопасность#Тобольский район#ГИМС#Техника безопасности#Органы безопасности#Рыбалка#Зимняя рыбалка#Переправа#Ледовые переправы#Алиса Вернер
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