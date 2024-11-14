nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 04:32

Published 14 ноября, 04:32

Modified 14 ноября, 04:34

Updated 14 ноября, 04:34

108 тюменских автомобилистов заплатят повышенный транспортный налог

Более 100 тюменцев заплатят повышенный налог за дорогущий автомобиль

14 ноября 2024, 04:32
Фото: 1MI.

108 тюменских автомобилистов заплатят повышенный транспортный налог

108 жителей Тюменской области в этом году заплатят повышенный транспортный налог за 2023 год. По данным налоговой службы Тюменской области, в регионе зарегистрировано 110 автомобилей, стоимость каждого из которых превышает 10 миллионов рублей.
«В силу вступили изменения, касающиеся транспортного налога. В отношении дорогостоящих автомобилей, от 10 миллионов рублей, он исчислен с повышающим коэффициентом и равен трем. Перечень автомобилей, за которых положено уплатить повышающий коэффициент опубликован на сайте Минпромторга», — сообщила на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества регионального управления ФНС России Наталья Бузолина.

И добавила, что в Тюменской области действуют льготы по транспортному налогу для определенного ряда лиц. От уплаты освобождаются жители региона, у которых есть легковушки мощностью двигателя до 100 л. с. Правда, данная льгота распространена только на один автомобиль.

Также уплаты налога за один легковой автомобиль до 150 л. с. освобождены участники специальной военной операции, члены их семей погибших ветеранов боевых действий.

Тюменский бизнесмен обманул налоговиков почти на 70 миллионов рублей
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году будут сохранены все действующие налоговые льготы, несмотря на дефицитный бюджет. В 2025 году, по планам, он превысит 41 миллион рублей.

Читайте также:
Тюменская компания планирует наладить выпуск корма для кошек и собак класса holisticСиноптики предупредили тюменцев об опасном природном явленииНаказан на пьянство? На тюменской стройке мигранты избили жителя Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили#Налоги#Транспортный налог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика