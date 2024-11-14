Более 100 тюменцев заплатят повышенный налог за дорогущий автомобиль

Posted 14 ноября, 04:32
Published 14 ноября, 04:32
Modified 14 ноября, 04:34
Updated 14 ноября, 04:34
«В силу вступили изменения, касающиеся транспортного налога. В отношении дорогостоящих автомобилей, от 10 миллионов рублей, он исчислен с повышающим коэффициентом и равен трем. Перечень автомобилей, за которых положено уплатить повышающий коэффициент опубликован на сайте Минпромторга», — сообщила на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества регионального управления ФНС России Наталья Бузолина.
И добавила, что в Тюменской области действуют льготы по транспортному налогу для определенного ряда лиц. От уплаты освобождаются жители региона, у которых есть легковушки мощностью двигателя до 100 л. с. Правда, данная льгота распространена только на один автомобиль.
Также уплаты налога за один легковой автомобиль до 150 л. с. освобождены участники специальной военной операции, члены их семей погибших ветеранов боевых действий.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году будут сохранены все действующие налоговые льготы, несмотря на дефицитный бюджет. В 2025 году, по планам, он превысит 41 миллион рублей.