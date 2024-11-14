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Posted 14 ноября, 03:48

Published 14 ноября, 03:48

Modified 14 ноября, 03:50

Updated 14 ноября, 03:50

Тюменская компания планирует расширить производство премиум-кормов для животных

Тюменская компания планирует наладить выпуск корма для кошек и собак класса holistic

14 ноября 2024, 03:48
Фото: 1MI.

Тюменская компания планирует расширить производство премиум-кормов для животных

В настоящее время компания «Вита пет» уже ведет поиск нового земельного участка для строительства еще одного цеха.

По словам сооснователя компании Екатерины Мифтаховой, в работу запущена дополнительная линия по производству. Благодаря чему объем выпущенной продукции увеличился до 80-90 тонн ежемесячно. Год назад предприятие выпускало в месяц 60-70 тонн корма для кошек и собак.

Компания «Вита пет» занимается выпуском корма для животных под брендом Aristodog и Aristocat Premium Food с 2023 года. Продукт пользуется спросом и у жителей Тюменской области, и у жителей других российских регионов.

«Мы стараемся выдерживать приемлемую для потребителя цену. Надеюсь, что в дальнейшем у нас получиться придерживаться такой политики. В перспективе хотим наладить производство корма класса holistic — для животных, имеющих проблемы со здоровьем. Спрос на него есть. Вероятнее всего, выпуск начнем в 2025 году», — пояснила РБК Тюмень Екатерина Мифтахова.

По мнению главы Союза предприятий зообизнеса Татьяны Колчановой, основной проблемой российского рынка зоотоваров остается нехватка продукции в сегментах супер и премиум, а также диетических и спецкормов.

«Такое питание, как правило, требуется домашним животным с хроническими и острыми заболеваниями, пищевой аллергией и для профилактики проблем со здоровьем», — пояснила эксперт.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце этого года будет утвержден проект строительства приюта для бездомных животных. В настоящее время документации находится на рассмотрении в госэкспертизе.

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