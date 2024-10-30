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Posted 30 октября, 08:09

Published 30 октября, 08:09

Modified 30 октября, 08:11

Updated 30 октября, 08:11

Около полумиллиарда рублей потратят в Тобольске на строительство паромов

После жалоб Путину: на решение проблемы тоболяков потратят полмиллиарда рублей

30 октября 2024, 08:09
Фото: администрация Тобольска.

Около полумиллиарда рублей потратят в Тобольске на строительство паромов

Сюжет
Госзакупки
Речь идет о строительстве двух паромных буксир-паромов с ледовым усилением для плавания в битом льду толщиной до 20 сантиметров. Соответствующая закупка стоимостью 475,6 миллиарда рублей на портале Госзакупки.

В документах указано, что порядная организация должна предоставить паромы в срок до 20 апреля 2026 года. Их планируют эксплуатировать на переправе Тобольск — Бекерево. Отмечено, что паром должен иметь возможность причаливания к необорудованному берегу, а его палуба должна быть предназначена для размещения грузовых и/или легковых автомобилей и пассажиров.

Для размещения пассажиров оборудуют теплый салон на 30 человек ЖК-мониторами, системой беспроводного интернета (Wi-Fi), индивидуальными креслами, снабженными USB-разъемами.

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Напомним, в ноябре 2023 года жители Левобережья в Тобольске записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с возмущениям по поводу отмены паромного сообщения. Их лишили возможности добираться до работы, школ и магазинов.

В администрации Тобольска тогда пояснили, что паром сняли из-за резкого поднятия уровня воды. Вместо закрытой паромной переправы власти запустили пригородные поезда. Но такая альтернатива тоболяков не устроила.

В марте этого года были выделены деньги на аренду двух судов на воздушной подушке, а в июле этого года экс-мэр Тобольска, а ныне глава администрации Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что из областного бюджета выделены денежные средства на закупку новых паромов.

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