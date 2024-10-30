После жалоб Путину: на решение проблемы тоболяков потратят полмиллиарда рублей

Posted 30 октября, 08:09
Published 30 октября, 08:09
Modified 30 октября, 08:11
Updated 30 октября, 08:11
В документах указано, что порядная организация должна предоставить паромы в срок до 20 апреля 2026 года. Их планируют эксплуатировать на переправе Тобольск — Бекерево. Отмечено, что паром должен иметь возможность причаливания к необорудованному берегу, а его палуба должна быть предназначена для размещения грузовых и/или легковых автомобилей и пассажиров.
Для размещения пассажиров оборудуют теплый салон на 30 человек ЖК-мониторами, системой беспроводного интернета (Wi-Fi), индивидуальными креслами, снабженными USB-разъемами.
Напомним, в ноябре 2023 года жители Левобережья в Тобольске записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с возмущениям по поводу отмены паромного сообщения. Их лишили возможности добираться до работы, школ и магазинов.
В администрации Тобольска тогда пояснили, что паром сняли из-за резкого поднятия уровня воды. Вместо закрытой паромной переправы власти запустили пригородные поезда. Но такая альтернатива тоболяков не устроила.
В марте этого года были выделены деньги на аренду двух судов на воздушной подушке, а в июле этого года экс-мэр Тобольска, а ныне глава администрации Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что из областного бюджета выделены денежные средства на закупку новых паромов.