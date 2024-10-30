После жалоб Путину: на решение проблемы тоболяков потратят полмиллиарда рублей

В документах указано, что порядная организация должна предоставить паромы в срок до 20 апреля 2026 года. Их планируют эксплуатировать на переправе Тобольск — Бекерево. Отмечено, что паром должен иметь возможность причаливания к необорудованному берегу, а его палуба должна быть предназначена для размещения грузовых и/или легковых автомобилей и пассажиров.