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Posted 30 октября, 07:05

Published 30 октября, 07:05

Modified 30 октября, 07:07

Updated 30 октября, 07:07

В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Па-На-Ма»

В Тюмени эвакуировали посетителей крупного ТРЦ. Что произошло?

30 октября 2024, 07:05
Фото: Заречный район города Тюмени (Зарека).

В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Па-На-Ма»

Сюжет
Эвакуация
По словам очевидцев, из здания вывели всех посетителей и сотрудников. В администрации торгового центра «Нашему Городу» информацию о эвакуации подтвердили, однако комментировать причину отказались.

Известно, что к эвакуации в торговом центре не были привлечены сотрудники МЧС по Тюменской области и Росгвардии.

Фото: Заречный район города Тюмени (Зарека)
«Возможно, там проводится плановое мероприятие», — отметили в МЧС.
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Заметим, что с начала октября это уже третья эвакуация в Тюмени. В ночь с 3 на 4 октября из-за ложного сообщения о минировании были эвакуированы посетители одной их самых крупных гостиниц областного центра Doubletree by Hilton. Ночью 18 октября эвакуация была проведена на базе отдыха Верхний бор. Также как и в предыдущем случае, в правоохранительные органы поступило ложное сообщение о заложенной бомбе.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Эвакуация#Торговые центры
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