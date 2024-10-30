В Тюмени эвакуировали посетителей крупного ТРЦ. Что произошло?

Заметим, что с начала октября это уже третья эвакуация в Тюмени. В ночь с 3 на 4 октября из-за ложного сообщения о минировании были эвакуированы посетители одной их самых крупных гостиниц областного центра Doubletree by Hilton. Ночью 18 октября эвакуация была проведена на базе отдыха Верхний бор. Также как и в предыдущем случае, в правоохранительные органы поступило ложное сообщение о заложенной бомбе.