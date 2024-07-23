Поиск подрядчика для изготовления паромов для Тобольска начнется в августе

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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В августе Главное управление строительства Тюменской области начнет искать подрядчика, который поставит в Тобольск два парома. Они должны появиться до 2027 года, сообщили в информационном центре правительства региона РБК Тюмень.
На паромах будут места для 12-16 машин и отдельное помещение для 30 пассажиров. Также они будут оборудованы кондиционером, обогревом и зарядками для телефонов. На закупку паромов из регионального бюджета выделили 519 миллионов рублей.
В ноябре прошлого года жители Левобережья записывали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Люди были возмущены отменой паромного сообщения. Их лишили возможности добираться до работы, школ и магазинов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени увеличат количество автобусов с кондиционерами. Однако сейчас в городском бюджете на это нет денег.