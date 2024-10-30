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Posted 30 октября, 06:04

Published 30 октября, 06:04

Modified 30 октября, 06:06

Updated 30 октября, 06:06

В Тюмени готовят проект реставрации круглой бани

Власти рассказали, что происходит с круглой баней в Тюмени

30 октября 2024, 06:04
Фото: nashgorod.ru.

В Тюмени готовят проект реставрации круглой бани

В настоящее время ведутся работы по подготовке проекта реставрации объекта. После того, как он будет согласован, в здании выполнят работы по реновации.

После ремонта там откроют современный планетарий. По словам генерального директора компании «Планетарий 1» из Санкт-Петербурга, которая проводит работы, Евгения Гудова, на первом и втором этажах планируется разместить выставочные пространства, связанные с тематикой астрономии. На третьем этаже — коворкинг и лектории.

Фото: nashgorod.ru

По информации администрации города, реставрационные работы будут проведены за счет арендатора — здание бани передано в аренду на срок до 2068 года. Ранее называлась сумма, необходимая на проведении ремонтных работ, превышающая 600 миллионов рублей. Известно, что в минувшем году на выполнение противоаварийных мероприятий в круглой бане было потрачено порядка 23 миллионов рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце ноября на улице Обдорской откроют самый большой каток в городе. Он будет выполнен в форме сердца, а его площадь составит 6,5 тысячи квадратных метров.

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