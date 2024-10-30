Власти рассказали, что происходит с круглой баней в Тюмени

По информации администрации города, реставрационные работы будут проведены за счет арендатора — здание бани передано в аренду на срок до 2068 года. Ранее называлась сумма, необходимая на проведении ремонтных работ, превышающая 600 миллионов рублей. Известно, что в минувшем году на выполнение противоаварийных мероприятий в круглой бане было потрачено порядка 23 миллионов рублей.