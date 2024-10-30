Нытики и бездельники? 5 главных проблем тюменских компаний с сотрудниками поколения Z

Posted 30 октября, 07:55
Published 30 октября, 07:55
Modified 30 октября, 07:57
Updated 30 октября, 07:57
О проблемах в работе с зумерами «Нашему городу» рассказала специалист о найму персонала Кристина Коркина. Она часто получает жалобы от руководителей, касающиеся работы молодых сотрудников, относящихся к поколения Z.
«Иногда их хотят уволить чуть ли не в первый день, да и нанимают „со скрипом“. Но сейчас выбор не так велик на фоне кадрового голода, а потому приходится идти им на уступки. Хотя некоторым и этого не дано — иногда „новенькие“ уходят на обед и потом уже не возвращаются. Такие у них нравы», — рассказывает Коркина.
Отметим, что сейчас зумерами называют людей, родившихся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х. Они активно входят на рынок труда, что создает новые вызовы для работодателей. Специалист выделили пять главных проблем, связанных с наймом представителей поколения Z.
И первая проблема, с которой сталкиваются как сами зумеры, так и их работодатели, — это несовпадение ожиданий и реальности. Сотрудники нового поколения часто имеют высокие ожидания от своей работы и работодателей. Они стремятся к созданию не просто рабочего места, а к полноценной среде, которая поддерживает их ценности и интересы.
Как говорит Коркина, поколение Z особенно ценят гибкость. Они предпочитают гибкий график, возможность удаленной работы и баланс между работой и личной жизнью. Их убеждение заключается в том, что работа не должна занимать все время, и они готовы искать такие компании, которые это понимают. Зумеры хотят работать в организациях, которые разделяют их социальные и экологические ценности. Это означает, что работодателям необходимо быть готовыми демонстрировать свою приверженность устойчивому развитию и социальной ответственности.
Работодатели, в свою очередь, часто в шоке от таких запросов, так как привыкли требовать результат и ставить его на вершину ценностей компании.
Вторая серьезная проблема — нехватка опыта и навыков. Несмотря на наличие теоретических знаний, многие представители поколения Z сталкиваются с нехваткой практического опыта и профессиональных навыков. Это может быть связано с системой образования, так как учебные заведения иногда не успевают адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка труда. В результате студенты могут выпускаться без необходимых навыков. К тому же не все их них готовы быстро обучится чему-то новому.
Третья проблема — технологическая зависимость. Поколение Z выросло в эпоху цифровых технологий, что сформировало у них уникальный набор навыков и привычек. Зумеры могут сталкиваться с трудностями в коммуникации лицом к лицу и развитии межличностных навыков. Многие из них предпочитают общение через мессенджеры и социальные сети, что может затруднять процесс адаптации в традиционной офисной среде. Хотя зумеры и являются «цифровыми нативами», некоторые из них могут иметь недостаточный опыт работы с конкретными профессиональными инструментами, что также создает сложности при трудоустройстве.
«Многие не умеют работать в „экселе“ и очень тяжело поддаются обучению. В купе со сложностями личного общения это создает серьезные проблемы», — говорит специалист.
Также зумерам свойственны психологические проблемы и стресс. Они, как и представители других поколений, подвержены стрессу и тревожности, однако для них это может проявляться более остро. В условиях высокой конкуренции и нестабильности экономики молодые специалисты могут испытывать значительное давление, что влияет на их уверенность в себе и мотивацию. К тому же поколение Z более открыто обсуждает проблемы ментального здоровья, однако многие все еще стесняются просить о помощи. Работодателям важно создать поддерживающую атмосферу, чтобы зумеры чувствовали себя комфортно, не все готовы так «нянчиться» с сотрудником.
Закономерно возникает конфликт и непонимание между поколениями. Разница в подходах к работе и жизни между поколениями создает дополнительные проблемы при найме зумеров. Работодатели старшего поколения могут не понимать потребностей и подходов нового поколения, что иногда приводит к недопониманию и конфликтам. Например, требование работать в офисе в строгие часы может вызывать негативную реакцию у молодых специалистов.
Многие работодатели, раздраженные запросами зумеров, готовы уволить их одним днем. Однако на фоне того, что выбор на рынке труда не так велик, они все же пытаются найти общий язык с сотрудниками нового поколения.
«Проблемы, с которыми сталкиваются работодатели при найме представителей поколения Z, требуют тщательного анализа и адаптации методов управления. Понимание их ожиданий, потребностей и особенностей поможет создать более эффективные стратегии найма и удержания молодых специалистов», — считает Коркина.
По мнению специалиста, зумеры могут перевернуть корпоративную культуру, что и необходимо для создания продуктивной и мотивированной команды, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка.