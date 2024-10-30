Нытики и бездельники? 5 главных проблем тюменских компаний с сотрудниками поколения Z

Также зумерам свойственны психологические проблемы и стресс. Они, как и представители других поколений, подвержены стрессу и тревожности, однако для них это может проявляться более остро. В условиях высокой конкуренции и нестабильности экономики молодые специалисты могут испытывать значительное давление, что влияет на их уверенность в себе и мотивацию. К тому же поколение Z более открыто обсуждает проблемы ментального здоровья, однако многие все еще стесняются просить о помощи. Работодателям важно создать поддерживающую атмосферу, чтобы зумеры чувствовали себя комфортно, не все готовы так «нянчиться» с сотрудником.