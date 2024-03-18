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Published Сегодня, 04:19

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Новое судно для переправы через Иртыш купят Тобольску

Новое судно на воздушной подушке купят для Тобольска

18 марта 2024, 04:19
Фото: 1MI

Новое судно для переправы через Иртыш купят Тобольску

Судно, на котором в данный момент осуществляется переправа, взято в аренду. На изготовление нового могут уйти минимум девять месяцев.

Власти Тюменской области купят судно на воздушной подушке для Тобольска, чтобы местные жители могли пересекать Иртыш в зимний период. Об этом Ura.ru сообщили в информационном центре правительства региона.

«Такие судна изготавливаются предприятиями на заказ, требуется определенное время на подготовку и изготовление — не менее девяти месяцев. Именно на этот период принято решение об аренде судна. Когда судно будет изготовлено, оно будет приобретено в установленном законом порядке», — рассказали в инфоцентре.
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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе планируют ликвидировать несанкционированную свалку, обнаруженную вблизи деревни Нариманова. На это потратят почти три миллиона рублей.

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