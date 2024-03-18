Новое судно на воздушной подушке купят для Тобольска

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Власти Тюменской области купят судно на воздушной подушке для Тобольска, чтобы местные жители могли пересекать Иртыш в зимний период. Об этом Ura.ru сообщили в информационном центре правительства региона.
«Такие судна изготавливаются предприятиями на заказ, требуется определенное время на подготовку и изготовление — не менее девяти месяцев. Именно на этот период принято решение об аренде судна. Когда судно будет изготовлено, оно будет приобретено в установленном законом порядке», — рассказали в инфоцентре.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе планируют ликвидировать несанкционированную свалку, обнаруженную вблизи деревни Нариманова. На это потратят почти три миллиона рублей.