«Так не каждый год!». На жалобы жителей Тобольска откликнулись транспортные прокуроры

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Поводом для проверки стала одна из публикаций местных жителей в соцсетях. На этих кадрах — как минимум несколько десятков жителей Левобережья. Все они собрались для того, чтобы записать обращение к властям.
В этом видео люди, в первую очередь, просят, чтобы об их беде услышали. Рассказывают, из года в год паром перевозил людей через реку вплоть до того момента, когда лёд становился достаточно крепким.
— Нас даже не предупредили о том, что будет паром снят. Многие говорят, что у нас каждый год такой. Это неправда! Вы посмотрите, сколько нас здесь, и каждый мою точку зрения поддержит. В первый раз мы оказались в такой ситуации осенью. Каждый год паром ходил до конца. Люди уже начинали ходить (по реке — прим.ред.), а паром еще действовал, — рассказали в видео-обращении жители Тобольска.
Напомним, паром, перевозивший людей через Иртыш, ушел на зимовку в субботу вечером, 25 ноября. Городские власти объяснили возможное прекращение работы парома погодными и условиями и резким поднятием уровня воды в реке. Но жителям Левого берега аргументы не сильно важны. Они оказались отрезаны от «большой земли». Не попасть ни на работу, ни в школу, ни в магазин.
Вместо закрытой паромной переправы власти запустили пригородные поезда. Но такая альтернатива людей тоже не устроила. Электричка в Тобольск, объясняют, приходит только в 11:00, тогда как у многих рабочий день начинается с 8:00.
Продукты в магазинах также появились — чиновники наладили доставку продовольствия. Но школьников, например, уже успели отправить на дистанционное обучение, потому что их попросту нечем кормить.
Активисты собрались для записи видео-обращения. Его планируют направить во все возможные инстанции, в том числе, и Путину.
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