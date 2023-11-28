«Так не каждый год!». На жалобы жителей Тобольска откликнулись транспортные прокуроры

Напомним, паром, перевозивший людей через Иртыш, ушел на зимовку в субботу вечером, 25 ноября. Городские власти объяснили возможное прекращение работы парома погодными и условиями и резким поднятием уровня воды в реке. Но жителям Левого берега аргументы не сильно важны. Они оказались отрезаны от «большой земли». Не попасть ни на работу, ни в школу, ни в магазин.