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Posted 30 октября, 06:28

Published 30 октября, 06:28

Modified 30 октября, 06:30

Updated 30 октября, 06:30

В Тюмени на Цветном бульваре перестали работать шесть аттракционов

На Цветном бульваре закрыли несколько аттракционов. Что произошло?

30 октября 2024, 06:28
Фото: 1MI.

В Тюмени на Цветном бульваре перестали работать шесть аттракционов

В настоящее время в тюменском парке развлечений не работают шесть аттракционов. Как выяснилось, причине не в их неисправности, а в переходе парка на зимний режим работы.

Как пояснили «Нашему Городу» в поломке ГПКиО, в связи с наступлением холодом на зимовку ушли водные аттракционы «Лебединое озеро» и «Пожарная команда». Также законсервированы аттракционы «Седьмое небо», «Высший пилотаж» и «Башня свободного падения» — в условиях низких температур они не могут работать.

Остальные аттракционы продолжают работать. В частности, прокатиться на «Колесе обозрения» тюменцы и гости города смогут в том числе в зимние месяцы.

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Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2023 года Городской парк культуры и отдыха нарастил чистую прибыль на 52% — она выросла с 53,4 миллиона до 80,6 миллиона рублей. Выручка увеличилась с 309 миллиона до 395,4 миллиона рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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