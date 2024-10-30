На Цветном бульваре закрыли несколько аттракционов. Что произошло?

Posted 30 октября, 06:28
Published 30 октября, 06:28
Modified 30 октября, 06:30
Updated 30 октября, 06:30
Как пояснили «Нашему Городу» в поломке ГПКиО, в связи с наступлением холодом на зимовку ушли водные аттракционы «Лебединое озеро» и «Пожарная команда». Также законсервированы аттракционы «Седьмое небо», «Высший пилотаж» и «Башня свободного падения» — в условиях низких температур они не могут работать.
Остальные аттракционы продолжают работать. В частности, прокатиться на «Колесе обозрения» тюменцы и гости города смогут в том числе в зимние месяцы.
Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2023 года Городской парк культуры и отдыха нарастил чистую прибыль на 52% — она выросла с 53,4 миллиона до 80,6 миллиона рублей. Выручка увеличилась с 309 миллиона до 395,4 миллиона рублей.