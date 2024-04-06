Городской парк культуры и отдыха нарастил чистую прибыль за год в 1,5 раза

Posted 6 апреля, 08:44
Published 6 апреля, 08:44
Modified 6 апреля, 08:46
Updated 6 апреля, 08:46
Активы организации возросли за год на 243% — до 571,2 миллиона рублей. В 2022 году данный показатель не превышал 167 миллионов. Такие данные указаны в финансовой отчетности городского парка культуры.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году руководство ГПКиО планирует изменить ценовую политику. В частности, будут введены акционные дни — раз в неделю посетить все аттракционы тюменцы смогут по более низким ценам. Ранее акции распространялись только на часть каруселей. В настоящее время стоимость посещения аттракционов находится в стадии корректировки.