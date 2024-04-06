Городской парк культуры и отдыха нарастил чистую прибыль за год в 1,5 раза

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году руководство ГПКиО планирует изменить ценовую политику. В частности, будут введены акционные дни — раз в неделю посетить все аттракционы тюменцы смогут по более низким ценам. Ранее акции распространялись только на часть каруселей. В настоящее время стоимость посещения аттракционов находится в стадии корректировки.