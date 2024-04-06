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Posted 6 апреля, 08:44

Published 6 апреля, 08:44

Modified 6 апреля, 08:46

Updated 6 апреля, 08:46

Тюменский парк культуры и отдыха в 2023 году получил 80 млн рублей прибыли

Городской парк культуры и отдыха нарастил чистую прибыль за год в 1,5 раза

6 апреля 2024, 08:44
Фото: 1MI

Тюменский парк культуры и отдыха в 2023 году получил 80 млн рублей прибыли

Тюменский городской парк культуры и отдыха в минувшем году увеличил чистую прибыль на 52% — с 53,4 миллиона до 80,6 миллиона рублей. Выручка возросла с 309,1 миллиона до 395,4 миллиона рублей или на 28%.

Активы организации возросли за год на 243% — до 571,2 миллиона рублей. В 2022 году данный показатель не превышал 167 миллионов. Такие данные указаны в финансовой отчетности городского парка культуры.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году руководство ГПКиО планирует изменить ценовую политику. В частности, будут введены акционные дни — раз в неделю посетить все аттракционы тюменцы смогут по более низким ценам. Ранее акции распространялись только на часть каруселей. В настоящее время стоимость посещения аттракционов находится в стадии корректировки.

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