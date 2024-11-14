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Posted 14 ноября, 01:08

Published 14 ноября, 01:08

Modified 14 ноября, 03:33

Updated 14 ноября, 03:33

В Тюмени 14 ноября потеплеет до -1

Синоптики предупредили тюменцев об опасном природном явлении

14 ноября 2024, 01:08
Фото: 1MI.

В Тюмени 14 ноября потеплеет до -1

Облачную с прояснениями погоду, снег и ветер 7-12 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в четверг, 14 ноября, метеорологи. Днем температура воздуха составит -1…-6, местами до -12. В ночные часы термометры покажут -18…-23, в отдельных районах от -13 до -28. Местами ожидаются туман и изморозь.

В Тюмени 14 ноября синоптики обещают облачную пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Днем термометры покажут -6…-1, в ночные часы температура воздуха составит до -2…0. Ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:17 закат в 16:26, продолжительность дня 8 часов 9 минут.

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В Тобольске 14 ноября ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега в течение дня. Днем и утром температура воздуха составит -15…-7, в вечернее время суток термометры покажут -2….-4. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:12, закат в 16:10, продолжительность дня 7 часов 58 минут.

В Ишиме 14 ноября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега я течение дня. Утром и днем максимальная температура воздуха составит -12…-3, в вечернее время суток столбики термометров не опустятся ниже -2…-3. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:57 закат в 16:15, продолжительность дня 8 часов 18 минут.

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