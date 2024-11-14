Синоптики предупредили тюменцев об опасном природном явлении

Posted 14 ноября, 01:08
Published 14 ноября, 01:08
Modified 14 ноября, 03:33
Updated 14 ноября, 03:33
В Тюмени 14 ноября синоптики обещают облачную пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Днем термометры покажут -6…-1, в ночные часы температура воздуха составит до -2…0. Ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:17 закат в 16:26, продолжительность дня 8 часов 9 минут.
В Тобольске 14 ноября ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега в течение дня. Днем и утром температура воздуха составит -15…-7, в вечернее время суток термометры покажут -2….-4. Скорость ветра составит 3,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:12, закат в 16:10, продолжительность дня 7 часов 58 минут.
В Ишиме 14 ноября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега я течение дня. Утром и днем максимальная температура воздуха составит -12…-3, в вечернее время суток столбики термометров не опустятся ниже -2…-3. Скорость ветра составит 5,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:57 закат в 16:15, продолжительность дня 8 часов 18 минут.