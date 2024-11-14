Синоптики предупредили тюменцев об опасном природном явлении

В Тюмени 14 ноября потеплеет до -1

Облачную с прояснениями погоду, снег и ветер 7-12 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в четверг, 14 ноября, метеорологи. Днем температура воздуха составит -1…-6, местами до -12. В ночные часы термометры покажут -18…-23, в отдельных районах от -13 до -28. Местами ожидаются туман и изморозь.