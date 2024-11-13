Хотели как лучше, а получилось… Тюменцы столкнулись с багами в работе валидаторов

Posted 13 ноября, 05:56
Published 13 ноября, 05:56
Modified 13 ноября, 05:58
Updated 13 ноября, 05:58
«Сегодня оплатила проезд через этот новый валидатор в автобусе маршрута №85. Билет он не печатает, вместо этого кондуктор может проверить оплату через свой терминал. Подошла кондуктор „подтвердить, что оплата прошла“. Нажала на своем терминале какие-то кнопки, вышел билет. По итогу — у меня дважды списали за проезд», — пожаловалась одна из пассажирок в сообществе ЧС Тюмень.
Горожане отметили, что производителю необходимо дорабатывать валидаторы, именно в части выдачи билета.
«У меня сообщение о списании с карты только через час приходит обычно. И если кондуктор будет проверять сразу, то получит ответ, что оплата не прошла, скорее всего. Соответственно плата за проезд спишется дважды. Нужно, чтобы валидатор выдавал билет», — отметила Вероника Н.
Тюменцы отметили, что в Санкт-Петербурге, соседнем Екатеринбурге уже продолжительное время работают автобусы с валидаторами. Проблем с двойным списанием не возникает — при проверке устройство показывает оплачен проезд в автобусе или нет.
Напомним, партия из 80 новых автобусов, оснащенных валидаторами, поступила в областную столицу в конце октября этого года. До конца года город должен получить еще более 150 новых автобусов.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени планируют ввести льготные абонементы для оплаты услуг платных паркингов. Соответствующий проект документа уже направлен на рассмотрение в Главном управлении строительства.