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Posted 13 ноября, 05:56

Published 13 ноября, 05:56

Modified 13 ноября, 05:58

Updated 13 ноября, 05:58

Тюменцы жалуются на работу валидаторов в автобусах

Хотели как лучше, а получилось… Тюменцы столкнулись с багами в работе валидаторов

13 ноября 2024, 05:56
Фото: 1MI.

Тюменцы жалуются на работу валидаторов в автобусах

Сюжет
Общественный транспорт
Не успели новые автобусы с валидаторами выйти на маршруты в Тюмени, как на баги в их работе уже начали поступать жалобы. По словам горожан, устройства, которыми оборудован городской общественный транспорт, работают некорректно.
«Сегодня оплатила проезд через этот новый валидатор в автобусе маршрута №85. Билет он не печатает, вместо этого кондуктор может проверить оплату через свой терминал. Подошла кондуктор „подтвердить, что оплата прошла“. Нажала на своем терминале какие-то кнопки, вышел билет. По итогу — у меня дважды списали за проезд», — пожаловалась одна из пассажирок в сообществе ЧС Тюмень.
Фото: ЧС Тюмень

Горожане отметили, что производителю необходимо дорабатывать валидаторы, именно в части выдачи билета.

«У меня сообщение о списании с карты только через час приходит обычно. И если кондуктор будет проверять сразу, то получит ответ, что оплата не прошла, скорее всего. Соответственно плата за проезд спишется дважды. Нужно, чтобы валидатор выдавал билет», — отметила Вероника Н.
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы отметили, что в Санкт-Петербурге, соседнем Екатеринбурге уже продолжительное время работают автобусы с валидаторами. Проблем с двойным списанием не возникает — при проверке устройство показывает оплачен проезд в автобусе или нет.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени планируют ввести льготные абонементы для оплаты услуг платных паркингов. Соответствующий проект документа уже направлен на рассмотрение в Главном управлении строительства.

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