nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 11:45

Published 17 ноября, 11:45

Modified 17 ноября, 11:47

Updated 17 ноября, 11:47

В Тюмени судят врача из-за смерти пациентки

По вине тюменского врача скончалась пациентка. Он до сих пор работает в больнице

17 ноября 2024, 11:45
Фото: 1MI.

В Тюмени судят врача из-за смерти пациентки

Сюжет
Суд
Родственники скончавшейся в тюменской больнице женщины пытаются привлечь к ответственности анестезиолога-реаниматолога медучреждения Андрея Р. По вине медика погибла 44-летняя женщина.

Причинно-следственная связь

По словам родных, проведенная экспертиза показала прямую причинно-следственную связь между действиями врача и смертью Светланы. Однако адвокат медика запросил проведение повторной проверки.

Племянница погибшей женщины Ксения Гурьева сетует, что результаты повторной экспертизы защита планирует представить совсем в ином свете.

«Сторона защиты запрашивает повторную экспертизу в Екатеринбурге. Там работает начальница Андрея Р., которая врача защищает. Пытаются сделать экспертизу таким образом, чтобы она была другая», — пояснила Ксения.

В свою очередь Алексей Арабаджи, адвокат обвиняемого, отметил, что проведенная ранее экспертиза была выполнена с нарушениями. Именно поэтому и принято решение о проведении ее повторно, пишет 72.RU.

«Будет собрана комиссия из 5-10 человек, которые никакого отношения к врачу не имеют», — заверил защитник.
После операции по-женски тюменка проснулась с пробитой головой
Узнать подробнее

Осложнения после установки катетера

Напомним, 44-летняя Светлана У. попала в ОКБ№1 в январе 2022 года. Женщине предстояло операцию по удалению почек — в ОКБ ей должны были провести подготовку к операции и поставить катетер для гемодиализа.

20 января женщине вставили катетер. И после процедуры у нее резко ухудшилось самочувствие. Медики пояснили, что это нормальная реакция организма на вмешательство. Впоследствии выяснилось, что начались осложнения — уровень гемоглобина резко снизился на 20 единиц, УЗИ показало жидкость в сердечной сумке. Спустя сутки после операции по постановке катетера у Светланы упало давление, после чего, спустя час, она скончалась.

В заключении о смерти пациентки было указано, что она скончалась от гемоперикарда — кровоизлияния в сердечную сумку, внутреннего кровотечения, случайного пореза, прокола или перфорации, вызванного хирургической либо медицинской .Между тем, врачи отрицают свою вину в произошедшей трагедии.

В настоящее время Андрей Р. продолжает работать в больнице. По словам родных погибшей, они намерены добиться отстранения медика от работы. Реальное заключение Андрей Р. не получит — срок давности дела истек.

Не могли даже помыть руки: тюменская инфекционная больница на сутки осталась без воды
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области родные погибшего в результате врачебной ошибки мужчины отсудили у больницы 10 миллионов рублей компенсации морального вреда. ЧП произошла в 2021 году.

Читайте также:
Курсант ТВВИКУ украл гуманитарную помощь для СВО. Ему помогали родителиПравительство РФ выделило на строительство нового корпуса ТюмГУ еще около 500 млнРемонт без ремонта: в Тюмени увеличился спрос на подготовку недвижимости к продаже
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Пациенты#Врачи#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Операция#Больницы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика