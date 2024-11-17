По вине тюменского врача скончалась пациентка. Он до сих пор работает в больнице

Posted 17 ноября, 11:45
Published 17 ноября, 11:45
Modified 17 ноября, 11:47
Updated 17 ноября, 11:47
По словам родных, проведенная экспертиза показала прямую причинно-следственную связь между действиями врача и смертью Светланы. Однако адвокат медика запросил проведение повторной проверки.
Племянница погибшей женщины Ксения Гурьева сетует, что результаты повторной экспертизы защита планирует представить совсем в ином свете.
«Сторона защиты запрашивает повторную экспертизу в Екатеринбурге. Там работает начальница Андрея Р., которая врача защищает. Пытаются сделать экспертизу таким образом, чтобы она была другая», — пояснила Ксения.
В свою очередь Алексей Арабаджи, адвокат обвиняемого, отметил, что проведенная ранее экспертиза была выполнена с нарушениями. Именно поэтому и принято решение о проведении ее повторно, пишет 72.RU.
«Будет собрана комиссия из 5-10 человек, которые никакого отношения к врачу не имеют», — заверил защитник.
Напомним, 44-летняя Светлана У. попала в ОКБ№1 в январе 2022 года. Женщине предстояло операцию по удалению почек — в ОКБ ей должны были провести подготовку к операции и поставить катетер для гемодиализа.
20 января женщине вставили катетер. И после процедуры у нее резко ухудшилось самочувствие. Медики пояснили, что это нормальная реакция организма на вмешательство. Впоследствии выяснилось, что начались осложнения — уровень гемоглобина резко снизился на 20 единиц, УЗИ показало жидкость в сердечной сумке. Спустя сутки после операции по постановке катетера у Светланы упало давление, после чего, спустя час, она скончалась.
В заключении о смерти пациентки было указано, что она скончалась от гемоперикарда — кровоизлияния в сердечную сумку, внутреннего кровотечения, случайного пореза, прокола или перфорации, вызванного хирургической либо медицинской .Между тем, врачи отрицают свою вину в произошедшей трагедии.
В настоящее время Андрей Р. продолжает работать в больнице. По словам родных погибшей, они намерены добиться отстранения медика от работы. Реальное заключение Андрей Р. не получит — срок давности дела истек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области родные погибшего в результате врачебной ошибки мужчины отсудили у больницы 10 миллионов рублей компенсации морального вреда. ЧП произошла в 2021 году.