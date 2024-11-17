По вине тюменского врача скончалась пациентка. Он до сих пор работает в больнице

20 января женщине вставили катетер. И после процедуры у нее резко ухудшилось самочувствие. Медики пояснили, что это нормальная реакция организма на вмешательство. Впоследствии выяснилось, что начались осложнения — уровень гемоглобина резко снизился на 20 единиц, УЗИ показало жидкость в сердечной сумке. Спустя сутки после операции по постановке катетера у Светланы упало давление, после чего, спустя час, она скончалась.