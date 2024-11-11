Идем до Путина! Жители тюменского села судятся с администрацией за статус ИЖС

Сейчас жители Перевалово готовятся к суду, однако все же рассчитывают на то, что поручение губернатора будет исполнено и мнение жителей по вопросу планировки территории будет учтено. Также жители готовы обратиться со своей проблемой на прямую линию президента РФ Владимира Путина.