Идем до Путина! Жители тюменского села судятся с администрацией за статус ИЖС

Posted 11 ноября, 07:36
Published 11 ноября, 07:36
Modified 11 ноября, 07:38
Updated 11 ноября, 07:38
Как сообщают «Нашему городу» представители инициативной группы Перевалово, после прямой линии губернатора Тюменской области Александра Моора, жители долго ждали, когда с ними свяжутся. И вот этот момент наступил.
«Администрация Тюменского района вышла на связь с жителями Перевалова (северо-западная часть). Выполняя поручение губернатора касательно взаимодействию с жителями по решению сложившихся проблем, чиновники попросили список вопросов. Жителями, в свою очередь, была выбрана рабочая группа из двух десятков человек для взаимодействия с администрацией в рамках поручения губернатора. В данную группу вошел ветеран СВО Вячеслав Дьяченко, организатор митинга за возвращение законного статуса ИЖС земельным участкам в Перевалово», — рассказал лидер инициативной группы Михаил Гончаров.
По словам Вячеслава, рабочей группой был сформирован список из пяти вопросов. Наиболее волнующая тема — это возврат законного статуса ИЖС, приведение генплана в соответствие со сложившейся законной застройкой и снятие арестов с земельных участков законопослушных граждан.
Однако приближается дата суда. Разбирательство по вопросу домов в Перевалово назначено на 28 ноября. И слово суда стоит выше распоряжения губернатора.
«Решение госоргана можно оспорить в суде. Вот вам и иерархия. Если суд встанет не на сторону администрации, то здесь уже поможет только апелляций. Исключение возможно, если администрация изменит заявляемые требования», — указал юрист Павел Шадрин.
Сейчас жители Перевалово готовятся к суду, однако все же рассчитывают на то, что поручение губернатора будет исполнено и мнение жителей по вопросу планировки территории будет учтено. Также жители готовы обратиться со своей проблемой на прямую линию президента РФ Владимира Путина.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Перевалово подключили электричество. 1 ноября свет появился в новой части села.