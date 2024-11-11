nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 07:36

Published 11 ноября, 07:36

Modified 11 ноября, 07:38

Updated 11 ноября, 07:38

Жители тюменского села судятся с администрацией за статус ИЖС.

Идем до Путина! Жители тюменского села судятся с администрацией за статус ИЖС

11 ноября 2024, 07:36
Фото: 1MI. Жители тюменского села судятся с администрацией за статус ИЖС.

Жители тюменского села судятся с администрацией за статус ИЖС

По поручению губернатора Тюменской области с жителями Перевалово сейчас ведется работа по решению сложившихся проблем. Однако приближается дата суда, в рамках которого может быть определена судьба домов местных жителей, в число которых входят ветераны СВО.

Как сообщают «Нашему городу» представители инициативной группы Перевалово, после прямой линии губернатора Тюменской области Александра Моора, жители долго ждали, когда с ними свяжутся. И вот этот момент наступил.

«Администрация Тюменского района вышла на связь с жителями Перевалова (северо-западная часть). Выполняя поручение губернатора касательно взаимодействию с жителями по решению сложившихся проблем, чиновники попросили список вопросов. Жителями, в свою очередь, была выбрана рабочая группа из двух десятков человек для взаимодействия с администрацией в рамках поручения губернатора. В данную группу вошел ветеран СВО Вячеслав Дьяченко, организатор митинга за возвращение законного статуса ИЖС земельным участкам в Перевалово», — рассказал лидер инициативной группы Михаил Гончаров.

По словам Вячеслава, рабочей группой был сформирован список из пяти вопросов. Наиболее волнующая тема — это возврат законного статуса ИЖС, приведение генплана в соответствие со сложившейся законной застройкой и снятие арестов с земельных участков законопослушных граждан.

Однако приближается дата суда. Разбирательство по вопросу домов в Перевалово назначено на 28 ноября. И слово суда стоит выше распоряжения губернатора.

«Решение госоргана можно оспорить в суде. Вот вам и иерархия. Если суд встанет не на сторону администрации, то здесь уже поможет только апелляций. Исключение возможно, если администрация изменит заявляемые требования», — указал юрист Павел Шадрин.

Сейчас жители Перевалово готовятся к суду, однако все же рассчитывают на то, что поручение губернатора будет исполнено и мнение жителей по вопросу планировки территории будет учтено. Также жители готовы обратиться со своей проблемой на прямую линию президента РФ Владимира Путина.

Покрылась мутно-желтым льдом! Тюменская Тура зимой может промерзнуть до дна
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Перевалово подключили электричество. 1 ноября свет появился в новой части села.

Читайте также:
«Нас называют „ряжеными“»: тюменские ветераны СВО обратились к полпреду ЖогеВетеранам СВО разрешили провести митинг в Тюмени, но есть нюансНовая толерантность. Почему Тюмень уже не сможет мирно существовать без диаспор?
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ИЖС#Перевалово
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика