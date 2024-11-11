Новая толерантность. Почему Тюмень уже не сможет мирно существовать без диаспор?

Posted 11 ноября, 06:36
Published 11 ноября, 06:36
Modified 11 ноября, 06:38
Updated 11 ноября, 06:38
Сейчас активно обсуждается политика главы Курганской области Вадима Шумкова, поручившего закрыть диаспоры, нарушающие закон. Его идею стали развивать дальше и сейчас в сети активно обсуждается вариант полого запрета на деятельность диаспор. Но, прежде чем понять, к чему может привести подобный запрет, важно вспомнить, как диаспоры появились в Тюмени и зачем они были нужны.
В Тюмени национальные диаспоры начали активно формироваться с середины XX века, когда город постепенно превращался в крупный экономический центр. Этот процесс был обусловлен миграционными потоками, связанными с развитием нефтегазовой отрасли, индустриализацией и общим ростом региона. Тюмень, как важный транспортный и логистический узел, привлекала специалистов и рабочую силу из разных регионов СССР, а также стран бывшего Советского Союза.
В XX веке в Тюмень и область переселялись представители различных этнических групп: казахи, татары, украинцы, немцы, белорусы, узбеки, таджики, армяне и другие, об этом «Нашему городу» рассказал историк Роман Игнатенко.
«Каждый из этих народов обогащал городскую культуру и общественную жизнь, привнося свои традиции, обычаи и языковые особенности. Эти миграционные процессы сыграли важную роль в формировании многонационального облика Тюмени, способствуя укреплению культурных связей и взаимопонимания между различными этническими группами», — говорит специалист.
К примеру, армянская диаспора начала активно развиваться в Тюмени после 1990-х годов. Развал Советского Союза, экономические сложности и военные конфликты в некоторых регионах вызвали массовую миграцию армян в Россию, в том числе и в Тюмень. Армяне активно включились в общественную и экономическую жизнь города, создав свои культурные центры, национальные школы и религиозные учреждения.
По словам специалиста по международным отношениям Кирилла Ковалева, формирование национальных диаспор в Тюмени происходило по нескольким причинам:
Социальная поддержка и взаимопомощь: В условиях новой среды национальные общины играли роль социальной поддержки. Члены диаспор помогали друг другу адаптироваться к жизни в Тюмени, оказывали помощь в трудоустройстве, жилье и адаптации к культурным особенностям региона. Диаспоры также служили своеобразным «посредником» между новой и старой родиной, помогая сохранить культурные и религиозные традиции.
Культурное самосознание и сохранение идентичности: Для многих этнических групп важно было сохранить свою культуру, язык и традиции. Национальные объединения в Тюмени играли роль культурных центров, где организовывались национальные праздники, выставки, концерты, занятия по изучению родного языка. Это поддерживало чувство единства и сохраняло культурную идентичность.
Социально-экономическая интеграция: Национальные диаспоры способствовали интеграции приезжих в экономическую и общественную жизнь города. Миграция в Тюмень была выгодна как для самого города, так и для приезжих: город получал рабочую силу и специалистов, а представители диаспор — возможность трудоустройства и участия в экономическом развитии региона.
Поддержание межнационального мира и гармонии: Наличие диаспор, активно взаимодействующих с местными органами власти и обществом, способствовало поддержанию межнационального мира. В Тюмени действуют культурные центры и объединения разных народов, которые организуют совместные мероприятия, направленные на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами.
«Еще в те времена было очевидно, что национальные объединения нужны, в частности, для того, чтобы избегать межнациональных конфликтов. Если не будет организации от властей, то появлялись бы самовольные, которые контролировать было бы невозможно», — говорит специалист.
Однако также диаспоры и их представители связаны не только с национальными праздниками, но и с криминалом. С 90-х годов в Тюмени говорили о национальных ОПГ. Так, одной из группировок, носившей имя «Десятка», руководил Рашид Янтимиров. Однако преступления представителей диаспор не остались в прошлом. В 2019 году в розыск был объявлен бизнесмен Нурулла Саттаров, президент Конгресса татар Тюменской области. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Одновременно с Нуруллой Саттаровым в розыск был объявлен его сын Марат Саттаров. Его подозревают в уклонении от уплаты налога на прибыль организаций в особо крупном размере.
В Тюмени также происходят инциденты с участием представителей национальных диаспор. Однако не всегда эти люди находят поддержку со стороны своих сообществ. Так, азербайджанская диаспора не признала бизнесменов, которые пытками выбивали из должников деньги.
Спорная ситуация возникла с так называемой «бандой азербайджанцев», представители диаспоры также говорили о то, что их земляки в конфликте особо не замешаны, группировка вовсе многонациональная. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что члены группировки все же имеют азербайджанское происхождение.
В других регионах встречаются нарушения, связанные с организацией каналов миграции. Недавно в Иркутске сотрудниками МВД и ФСБ задержаны руководители узбекской и таджикской этнических диаспор по указанному обвинению.
Горожан пугает и то, что Тюмень стала одним из первых городов, где мигранты объявили о формировании собственных вооруженных группировок с целью защиты прав своих соотечественников. Представители диаспор утверждают, что правоохранительные органы превышают свои полномочия при облавах на нелегальных мигрантов и привлекают «Русскую общину» и «Северного человека» для помощи. Но они умалчивают о том, что мигранты часто оказывают сопротивление при задержаниях.
Если раньше диаспоры предпочитали не вмешиваться, так как имели свои проблемы, то сейчас они намерены активно участвовать в работе правоохранителей и общественников, которые законно помогают полиции при антимигрантских операциях. Однако некоторые опасаются, что противостояние может стать не совсем законным.
«Та же „Русская дружина“ быстро привлекла внимание силовиков, и их проверяли на экстремизм. Вероятно, на то были основания. А с учетом того, что объединения иностранцев возникают в ответ на русские объединения, не исключено, что и они будут использовать не совсем законные инструменты», — рассуждает политолог Максим Дерябин.
А другой политолог Юрий Баранчик отмечает, что в России уже имеются подпольные клубы по смешанным боевым искусствам для мигрантов. Специалист предупреждает, что дальнейшие шаги в сторону толерантности и «фестивалей плова» могут повлечь за собой серьезные последствия.
Однако «фестивали плова» в Тюмени остаются точно. Глава городской администрации Максим Афанасьев публично выступает «за» поддержку национальных диаспор. Он уже пообещал создать для организаций единый событийный календарь. По словам градоначальника, он позволит диаспорам активно общаться между собой. Вместе с тем от Афанасьева прозвучали такие предложения, как создание Совета представителей национальных объединений, проведение национального спортивного фестиваля, фестиваля дружбы и многое другое, направленное на развитие толерантности в городе.
Позицию на укрепления работы с диаспорами политолог Дерябин считает верной. В пример он приводит лова Гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, который отметил, что «ключ к межнациональному миру и сотрудничеству находится у лидеров самих национальных общин, которым необходимо обеспечить умеренность и толерантность своих диаспор».
«Держать диаспоры лучше поближе. Чем дальше они от властей субъекта — тем своевольнее. А если мы вовсе их запретим, то поднимутся бунты, протесты, начнутся массовые беспорядки. Власти нужен баланс. Те же дружины мы можем разрешить, если работа будет вестись под контролем независимых правоохранителей», — считает политолог.
А специалист-международник Кирилл Ковалев также указывает ряд причин, которые толкают представителей диаспор не к «праздникам плова», а к криминалу. Так особое значение играют социально-экономические условия. Приезжие из других стран сталкиваются с трудностями в поиске работы, особенно если не обладают необходимой квалификацией или знаниями языка. Недостаток легальных возможностей для заработка подталкивает некоторые группы к теневой экономике. Например, часть мигрантов может вовлекаться в незаконные схемы, такие как торговля контрафактной продукцией или оказание нелегальных услуг.
«Нередко представители одной национальности объединяются для поддержания социального единства и взаимопомощи. Однако некоторые объединения могут формироваться и для криминальной деятельности. Примером могут быть группировки, занимающиеся незаконными операциями в сфере бизнеса, торговли или контролем территорий. Такие группы могут иметь сильные внутренние связи», — указывает Ковалев.
Вместе с тем мигранты нередко сталкиваются с предвзятым отношением и трудностями в социальной адаптации, что мешает им интегрироваться в общество. Это создает изоляцию, когда представители диаспор держатся в своих кругах и обращаются к неформальным способам решения своих проблем. Замкнутость и недоверие к органам правопорядка также способствуют тому, что некоторые криминальные структуры могут развиваться внутри диаспор.
Несмотря на работу властей, существует проблема с недостаточным контролем за нелегальной миграцией и трудоустройством. Мигранты, которые находятся в стране нелегально, подвержены большему риску попасть в зависимость от криминальных группировок. Для защиты от депортации они могут работать на теневой сектор экономики и, таким образом, оказываются связанными с криминалом.
«Мы сейчас идем к открытию новой толерантности. Это уже не добровольная терпимость к устоям тех, кто от нас отличается, а скорее понимание того, что и там можно встретить сопротивление. Сейчас толерантность больше завязана на противостоянии, а не на понимании», — считает специалист по международным отношениям.
Эксперты отмечают, что Тюмень без национальных объединений существовать в мире пока не может. Их запрет может привести к серьезным конфликтам. Сейчас путь мирного и спокойного взаимодействия специалистам видится в усиленном надзоре за деятельностью диаспор и недопущении нарушения законов с их стороны, в том числе речь идет и о таких организациях, как «Русская Община» и «Северный человек», так как условия для всех должны быть равными.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени сотрудники УФСБ России по Курганской области разоблачили группу, занимавшуюся организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории страны.