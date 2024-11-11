Новая толерантность. Почему Тюмень уже не сможет мирно существовать без диаспор?

Однако также диаспоры и их представители связаны не только с национальными праздниками, но и с криминалом. С 90-х годов в Тюмени говорили о национальных ОПГ. Так, одной из группировок, носившей имя «Десятка», руководил Рашид Янтимиров. Однако преступления представителей диаспор не остались в прошлом. В 2019 году в розыск был объявлен бизнесмен Нурулла Саттаров, президент Конгресса татар Тюменской области. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Одновременно с Нуруллой Саттаровым в розыск был объявлен его сын Марат Саттаров. Его подозревают в уклонении от уплаты налога на прибыль организаций в особо крупном размере.