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Иностранные граждане

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2024
«Рожай от русских». Тюмень взорвал межнациональный скандал в стиле 2010-х
18 июня, 07:34
Запись на экзамены для мигрантов стартовала в ТюмГУ
3 мая, 09:20
Писателя с польскими корнями в Тюмени обвинили в антироссийской пропаганде
27 апреля, 08:43
«Hello из Британии»: в школе в Тюмени нашли нелегалов из недружественных стран
25 апреля, 07:57
Тюменские депутаты предложили исключить толерантность в отношении мигрантов
В тюменской Гордуме состоялось очередное заседание. Врио начальника УМВД по городу Дмитрий Ерошов рассказал о результатах деятельности полиции за 2023 год.
28 марта, 10:06
Иностранные добровольцы имеют право на льготы
14 февраля, 08:51
2023
Мигранта, специально приехавшего торговать наркотиками, задержали в Тюмени
Мигрант заявил, что приехал в Тюмень намеренно. У мужчины изъяли 183 свертка веществ разных сортов.
31 октября 2023, 06:43
«Криминал, рабочие места и зависть»: почему тюменцы недолюбливают мигрантов
23 октября 2023, 06:28
2022
В Тюменской области осудили иностранца за отказ уезжать из России
В Тюменской области осудили иностранца, незаконно пребывающего на территории страны. Мужчине назначили штраф в размере пяти тысяч рублей. Такое решение вынес Сорокинский районный суд.
29 декабря 2022, 03:23

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