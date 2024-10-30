Минус 20 нелегалов. Силовики Тюмени вновь провели облавы на мигрантов

Posted 30 октября, 12:32
Published 30 октября, 12:32
Modified 30 октября, 12:38
Updated 30 октября, 12:38
В ходе проверок полиции все же удалось поймать несколько десятков тех, кому в России быть не положено. 26 человек и задержанный получили административное наказание за нарушение миграционного законодательства.
При этом еще 20 уже давно находились в регионе нелегально. Их отправили под суд, чтобы он решил вопрос о выдворении мигрантов из страны обратно на Малую Родину.
Ранее сообщалось о том, что тюменцу грозит уголовный срок за фиктивное оформление документов мигрантам.