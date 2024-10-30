nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 12:32

Published 30 октября, 12:32

Modified 30 октября, 12:38

Updated 30 октября, 12:38

Силовики Тюмени вновь провели облавы на мигрантов

Минус 20 нелегалов. Силовики Тюмени вновь провели облавы на мигрантов

30 октября 2024, 12:32
Фото: 1MI.

Силовики Тюмени вновь провели облавы на мигрантов

Сюжет
Полиция
Тюменские силовики вновь провели масштабные облавы на нелегальных мигрантов. Искали их прямо в местах скопления — это рестораны, кафе и зоны отдыха.

В ходе проверок полиции все же удалось поймать несколько десятков тех, кому в России быть не положено. 26 человек и задержанный получили административное наказание за нарушение миграционного законодательства.

При этом еще 20 уже давно находились в регионе нелегально. Их отправили под суд, чтобы он решил вопрос о выдворении мигрантов из страны обратно на Малую Родину.

Ранее сообщалось о том, что тюменцу грозит уголовный срок за фиктивное оформление документов мигрантам.

Читайте также:
«Пришлось извиняться перед гостями»: силовики искали мигрантов в тюменских отеляхТюменцу грозит уголовный срок за фиктивное оформление документов мигрантамОтдыхали в кафе и клубах: в Тюмени нашли два десятка нелегальных мигрантов
#Александр Смирнов#Видео#Мигранты#Новости тюмени#Полиция#Нелегальные мигранты#СОБР
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика