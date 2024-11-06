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Posted 6 ноября, 13:57

Published 6 ноября, 13:57

Modified 6 ноября, 13:59

Updated 6 ноября, 13:59

В Тюмени ФСБ задержала преподавателя РУДН за махинации с мигрантами

В Тюмени ФСБ задержала преподавателя РУДН за махинации с мигрантами

6 ноября 2024, 13:57
Фото: 1MI.
Сотрудники УФСБ России по Курганской области в Тюмени пресекли деятельность группы, которая организовала схему незаконного пребывания иностранных граждан в стране.

В этой схеме принимал участие работник международного центра языкового тестирования при Российском университете дружбы народов имени П. Лумумбы (РУДН) в Тюмени. Расследование удалось провести благодаря выявлению нарушений в документах мигрантов в Курганской области.

«За денежное вознаграждение злоумышленники оказывали содействие иностранным гражданам в получении сертификатов о знании русского языка», — сообщила пресс-служба ведомства в интервью URA.RU.

Преподаватель заранее передавала правильные ответы иностранным гражданам, самостоятельно вносила корректировки в письменную часть экзамена и затем отправляла материалы в соответствующие университеты Москвы и Санкт-Петербурга.

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На основании указанных фиктивных данных иностранцы получали сертификаты, которые затем использовались мигрантами для получения гражданства Российской Федерации, несмотря на их недостаточные знания языка.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, и для членов преступной группы выбираются меры пресечения. В отношении фигурантов из Кургана возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции группой лиц на территории РФ).

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Ранее стало известно, что полиция нагрянула на стройплощадки Тюмени. В ходе проверки было задержано 36 иностранцев с нарушениями при оформлении документов.

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