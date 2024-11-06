В Тюмени ФСБ задержала преподавателя РУДН за махинации с мигрантами

Posted 6 ноября, 13:57
Published 6 ноября, 13:57
Modified 6 ноября, 13:59
Updated 6 ноября, 13:59
В этой схеме принимал участие работник международного центра языкового тестирования при Российском университете дружбы народов имени П. Лумумбы (РУДН) в Тюмени. Расследование удалось провести благодаря выявлению нарушений в документах мигрантов в Курганской области.
«За денежное вознаграждение злоумышленники оказывали содействие иностранным гражданам в получении сертификатов о знании русского языка», — сообщила пресс-служба ведомства в интервью URA.RU.
Преподаватель заранее передавала правильные ответы иностранным гражданам, самостоятельно вносила корректировки в письменную часть экзамена и затем отправляла материалы в соответствующие университеты Москвы и Санкт-Петербурга.
На основании указанных фиктивных данных иностранцы получали сертификаты, которые затем использовались мигрантами для получения гражданства Российской Федерации, несмотря на их недостаточные знания языка.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, и для членов преступной группы выбираются меры пресечения. В отношении фигурантов из Кургана возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции группой лиц на территории РФ).
Ранее стало известно, что полиция нагрянула на стройплощадки Тюмени. В ходе проверки было задержано 36 иностранцев с нарушениями при оформлении документов.