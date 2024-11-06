В Тюмени ФСБ задержала преподавателя РУДН за махинации с мигрантами

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, и для членов преступной группы выбираются меры пресечения. В отношении фигурантов из Кургана возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции группой лиц на территории РФ).