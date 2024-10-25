Погромы и поджоги на Урале. Местные жители поднялись против цыганской диаспоры

Говорила, что её из Коркино часто вызывали цыгане, чтобы доехать до какой-то «непонятной» точки на карте. Это было чаще всего в чистом поле, либо в каком-то лесу. Они выходили из машины, что-то искали и потом чаще всего не возвращались.