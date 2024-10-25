Погромы и поджоги на Урале. Местные жители поднялись против цыганской диаспоры

Posted 25 октября, 17:04
Published 25 октября, 17:04
Modified 25 октября, 17:07
Updated 25 октября, 17:07
В Коркино двое молодых цыган вызвали такси, за рулем которого оказалась женщина Елена, мать двоих детей. Между пассажирами и водителем возник конфликт из-за спора о плате за поездку. Вскоре тело женщины было найдено на обочине дороги.
Коркино — маленький город, где новости разлетаются мгновенно. Но, как выясняется, некоторые сотрудники полиции до последнего не были в курсе событий. Пока они открывали уголовное дело по факту убийства, местные жители направились к дому цыганского барона.
Местные узнали, что он помогает подозреваемым скрываться. Барон, сообщив шумной толпе, что «диаспора сама разберется с ситуацией по своим обычаям», вызвал общественное возмущение и недовольство, что и привело к эскалации.
По информации «Газета.ру» На улицы Коркино вышла группа людей, которые направились в район, где проживает цыганская община. Они атаковали коттедж барона и несколько соседних домов: в них полетели камни и бутылки. В ответ прозвучали выстрелы, в результате чего двое мужчин получили ранения.
Толпа начала поджигать автомобили цыган — пять машин выгорело полностью, множество шин было порезано, стекла разбиты. На место происшествия прибыли полиция, СОБР и ОМОН, чтобы сдержать разгневанных людей. В социальных сетях наблюдается шквал недовольства:
«Полиция встала на защиту цыган! Власть, ты снова с ними, а не с нами!»
Под прикрытием полиции диаспора начала исход в соседний Еманжелинск, где находится другой табор; в легковых машинах помещается по 15-20 человек.
Полиция старается успокоить жителей Коркино. В социальных сетях активно распространяются призывы поддержать митинг и публикуются фотографии бегущих цыган.
Этот бунт назревал уже долгое время, отмечают местные жители в соцсетях. В течение последних 30 лет отношения с местной цыганской диаспорой были крайне напряженными. Один из жителей Коркино рассказал, что общался с убитой таксисткой, которая признавалась ему, что боится выходить на ночные смены.
Говорила, что её из Коркино часто вызывали цыгане, чтобы доехать до какой-то «непонятной» точки на карте. Это было чаще всего в чистом поле, либо в каком-то лесу. Они выходили из машины, что-то искали и потом чаще всего не возвращались.
Социальные сети переполнены свидетельствами коркинцев о том, что цыганская диаспора на протяжении многих десятилетий ежедневно совершала преступления:
«Ужасом было то, что творили коркинские цыгане все эти годы. Через них шёл наркотрафик в Челябинск и Еманжелинск. Они были главным каналом по доставке наркоты. У них — особняки и тонированные „мерсы“».
Люди считают, что в Советском Союзе таких еще ограничивали в чем-то, а сейчас они не испытывают страха. Воровство металла стало повсеместным: ограблены сады, дворы и частные дома. Владельцы часто не привлекают к себе внимания; к ним приходят грабители и угрожают: «Лучше не вмешивайтесь, а то пострадаете».
Одна женщина в школе ожидала малыша, когда вдруг в класс вошли две молодые цыганки:
«Не стесняясь никого, подошли к старшекласснице, стали ее бить, якобы она обидела как-то их брата. Я закричала, что вызову полицию. Они сказали, что им все равно на полицию, а нас сегодня зарежут. Пришлось проводить девочку домой, они шли за нами долго и орали».
Жители Коркино уверены, что цыганская община коррумпировала местное подразделение МВД «снизу доверху». Ситуация с отсутствием реакции на многие правонарушения со стороны цыган в значительной мере объясняется нехваткой кадров в полиции Коркино, которая составляет около 80%. Власти уровнем выше будто бы игнорируют ситуацию.
Наглядным примером является случай, когда губернатор Алексей Текслер после официального визита сделал фотографию с местными жильцами, среди которых оказался неоднократно судимый цыганский барон. Фото было размещено в социальных сетях.
Ситуация уже не может оставаться незамеченной. Дело взято под контроль Александра Бастрыкина, и, по имеющимся данным, администрация президента России направила в Южный Урал главу Федерального агентства по национальным делам Игоря Баринова для выяснения обстоятельств произошедшего.
Ранее мы писали, что вечеринки цыган не дают покоя тюменским жителям. Горожане выражают недовольство от шума, который исходит из-за цыганских вечеринок на окраинах города практически каждые выходные.