Десятки нелегальных мигрантов обнаружены на стройках Тюмени

Posted 6 ноября, 04:31
Published 6 ноября, 04:31
Modified 6 ноября, 04:33
Updated 6 ноября, 04:33
Сотрудники полиции выявили нарушения режима пребывания в России у некоторых строителей. Восемь иностранных граждан указали ложные сведения при прохождении миграционного учета. Еще у восьми мигрантов вовсе не обнаружилось нужных документов.
Правоохранительные органы оформили административные протоколы и передали подготовленные материалы в суд. В настоящее время рассматривается вопрос о депортации восьми нелегалов из страны.
В начале этого месяца ОМОН уже проводил проверки строительных площадок в Тюмени. Мы публиковали видео, как силовики выводят рабочих прямо с рабочего места.