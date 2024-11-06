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Posted 6 ноября, 04:31

Published 6 ноября, 04:31

Modified 6 ноября, 04:33

Updated 6 ноября, 04:33

Десятки нелегальных мигрантов обнаружены на стройках Тюмени

Десятки нелегальных мигрантов обнаружены на стройках Тюмени

6 ноября 2024, 04:31
Фото: 1MI.
Полиция заглянула на стройплощадки Тюмени. В ходе проверки задержано 36 иностранцев с нарушениями при оформлении документов.

Сотрудники полиции выявили нарушения режима пребывания в России у некоторых строителей. Восемь иностранных граждан указали ложные сведения при прохождении миграционного учета. Еще у восьми мигрантов вовсе не обнаружилось нужных документов.

Правоохранительные органы оформили административные протоколы и передали подготовленные материалы в суд. В настоящее время рассматривается вопрос о депортации восьми нелегалов из страны.

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В начале этого месяца ОМОН уже проводил проверки строительных площадок в Тюмени. Мы публиковали видео, как силовики выводят рабочих прямо с рабочего места.

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#Татьяна Курганова#Общество#Мигранты#Нарушения#Миграционный учет#Иностранные граждане#Стройки
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