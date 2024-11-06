Все началось с Тюмени. Диаспоры готовят боевые группы для своих властных целей

Если глава таджикской диаспоры в сибирском городе Братске действительно стремится содействовать полиции, чтобы избежать жестких задержаний своих соотечественников, он мог бы взять на себя инициативу по выдаче нарушителей миграционного законодательства. Однако о таких случаях пока не слышно. А ведь это могло бы стать отличным примером для любой диаспоры: приведи хотя бы одного нелегала и заслужи уважение за соблюдение наших законов.