Posted 6 ноября, 01:00
Published 6 ноября, 01:00
Modified 6 ноября, 01:00
Updated 6 ноября, 01:00
Диаспоры утверждают, что полиция якобы превышает свои полномочия во время облав на нелегалов и привлекает «Русскую общину» и «Северного человека» для помощи. Но о том, что мигранты зачастую оказывают сопротивление при задержании, они, конечно же, умалчивают.
Первыми создать боевой отряд для противодействия полиции решили мигранты в Тюмени. Затем эту инициативу поддержали в Братске, где глава местной таджикской диаспоры, Махмадисо Махмадшоев, предложил сформировать «дружину» из своих соотечественников для защиты «от нападок местных русских».
Не секрет, что мигранты избегают активистов российских патриотических общественных объединений, которые помогают тем, кто страдает от действий инородцев. Один из недавних случаев ясно показывает, почему люди обращаются к общественникам, а не ищут защиты у полиции.
В организацию «Северный человек» обратилась женщина из Московской области. У ее детей в школе произошел конфликт, который закончился тем, что юный мигрант начал отправлять голосовые сообщения с угрозами отрезать голову ее ребенку.
У женщины есть и само сообщение, и номер телефона, с которого оно поступило, но полиция не приняла заявление. Женщина обратилась к общественникам, подключился Следственный комитет, и только после широкой огласки было возбуждено уголовное дело. Но почему действия начинаются только после вмешательства Бастрыкина?
Лидер «Северного человека» рэпер Михаил Маваши выражает возмущение:
«Я в шоке: что происходит с полицией? Система дошла до того, что женщина в отчаянии обращается в общественную организацию, потому что [полицейские] ей не помогли. Я всё прекрасно понимаю: маленькие зарплаты, слабая мотивация. Но есть же ситуации, где невозможно смолчать. Как ты спишь-то потом? А дальше что будем делать? Мы сейчас просто провалим тыл».
При этом отдельные мигранты пытаются заставить заткнуться активистов, которые наводят порядок. Если раньше диаспоры предпочитали молчать, так как у них были свои проблемы, то теперь они планируют вмешиваться в работу силовиков и общественников, которые на законных основаниях помогают полиции в проведении антимигрантских рейдов.
В разговоре с «Царьградом» депутат Госдумы Михаил Матвеев, который сам пострадал от агрессии мигрантов, подчеркнул, что такая инициатива от диаспор не может получить положительного отклика. Это связано с законодательным запретом на участие иностранцев в добровольных народных дружинах, оказывающих содействие полиции.
«Бурная реакция русской общественности на эту идею связана с тем, что несмотря на абсурдность, все прекрасно понимают, что диаспоры увеличивают своё влияние в России и стремятся попасть во власть», — констатирует Матвеев.
Формально иностранцы не могут быть дружинниками, но стоит помнить, что более 3 млн выходцев из Средней Азии и Закавказья уже получили гражданство. Среди «новых граждан» насчитывается более 900 тыс. таджиков, около 800 тыс. узбеков и свыше полумиллиона киргизов. Если добавить к ним азербайджанцев и армян, получится значительная группа. Диаспора включает как натурализованных мигрантов, так и всех остальных, не делая между ними различий.
Уже неоднократно поднималась тема подпольных и полулегальных этнических клубов ММА, где из мигрантов фактически формируется «боевое крыло» диаспор, готовое по сигналу в мессенджере действовать по указанию «старших». Игнорировать это — большая ошибка. Случаев, когда бойцы, подготовленные в таких клубах, участвовали в кровавых разборках и побоищах, немало. Примеры далеко искать не нужно: несколько исполнителей чудовищного теракта в «Крокусе» оттачивали свои навыки именно в таких заведениях.
Иностранцы баллотируются в органы местного самоуправления и уже выигрывают выборы. Если взглянуть на списки студентов вузов, где обучают будущих силовиков, ситуация становится еще более тревожной. Выпускники с иностранными фамилиями уже занимают различные должности в правоохранительных органах.
Если глава таджикской диаспоры в сибирском городе Братске действительно стремится содействовать полиции, чтобы избежать жестких задержаний своих соотечественников, он мог бы взять на себя инициативу по выдаче нарушителей миграционного законодательства. Однако о таких случаях пока не слышно. А ведь это могло бы стать отличным примером для любой диаспоры: приведи хотя бы одного нелегала и заслужи уважение за соблюдение наших законов.
«Когда хотя бы один такой случай будет, тогда и можно дать возможность этим людям открывать свой рот», — подытожил Михаил Матвеев.
Ситуация развивается по опасному сценарию. В прошлом году в России на миграционный учет встали более 8,5 миллионов иностранцев, не считая нелегалов, число которых приближается к миллиону. Эти мигранты могут устроить такие события, что «Крокус» вспомнится еще не раз. А если им еще и дать власть?
Политолог Юрий Баранчик отмечает, что в России уже существуют подпольные ММА-клубы для мигрантов. Сейчас мы наблюдаем попытки не создать их, а легализовать. Эксперт предупреждает, что дальнейшие игры в толерантность и «фестивали плова» могут привести к серьезным последствиям:
«Сначала такие структуры будут противодействовать нашим силовикам при рейдах по выявлению нелегальных мигрантов, а потом — при наведении порядка в миграционном вопросе вообще».
Член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что заявление диаспор о создании дружин из числа мигрантов является попыткой намеренно дестабилизировать ситуацию. Более того, он полагает, что это часть системной информационной кампании, направленной на дискредитацию патриотических сил.
Эксперты считают, что вопрос о добровольных дружинах, состоящих из активистов таких организаций, как «Русская община» и «Северный человек», должен быть окончательно решен путем предоставления им федерального статуса и полномочий на применение силы при выполнении служебных обязанностей.
По мнению некоторых специалистов, диаспоры создаются для установления собственной власти. Если это так, то им просто необходимы легальные боевые ячейки в России, поскольку подпольные структуры уже существуют. Однако желание мигрантов официально контролировать работу силовиков останется лишь мечтой.
Неофициально диаспоры уже используют все доступные рычаги. В ответ звучат заявления, что надгосударственные этнические образования в России должны быть запрещены законодательно. Мол, они часто действуют в интересах граждан других государств и могут иметь криминальный характер. В качестве примера указывают на Турцию или ОАЭ, где иностранцы не имеют таких широких полномочий, как в России.