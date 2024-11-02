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Posted 2 ноября, 08:09

Published 2 ноября, 08:09

Modified 2 ноября, 08:11

Updated 2 ноября, 08:11

Тюмень взялась за узбекских студентов на фоне усугубления отношений с Ташкентом

Они против СВО. Тюмень взялась за узбекских студентов, страдающих из-за политиков

2 ноября 2024, 08:09
Фото: 1MI.

Тюмень взялась за узбекских студентов на фоне усугубления отношений с Ташкентом

В Узбекистане будет построено сразу три учебных центра, которые станут площадками для подготовки кадров в нефтегазовой и строительной отраслях.

Соглашение было подписано Международным институтом дополнительного образования (МИДО) и узбекской компанией «Эриэлл».

Примечательно, что проект находится под кураторством Торгово-промышленной палаты Тюмени, где наблюдается острый дефицит рабочих кадров на буровых и нефтепроводах, передает vesti.uz.

Сейчас в «ЛУКОЙЛ Узбекистан оперейтинг компани» трудятся почти три тысячи человек, из которых 92% составляют узбекские граждане. Также каждый год в компании проходят производственную и учебную практику более ста местных студентов.

Со стороны все выглядит, как взаимовыгодные и партнерские отношения. И пусть бы оно так и было, если бы не слова отдельных узбекских политиков в адрес России и продолжающейся спецоперации.

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Игра в одни ворота

Не секрет, что Россия привлекает уроженцев близлежащих стран, которые охотно используют наши социальные программы и возможности для развития. Однако, когда дело доходит до регистрации, миграционного учёта и уплаты налогов, нередко «гости» теряют интерес к нашей стране. И это не единственная проблема: мигранты часто нарушают законы, а в последнее время многие из них открыто проявляют антипатию к коренному населению.

На фоне этого произошел новый виток напряженности: Узбекистан напомнил своим гражданам о последствиях участия в «преступной» специальной военной операции. 14 октября Генеральное консульство Узбекистана в Казани фактически предостерегло своих граждан от участия в военных действиях на стороне России. Дипломаты подчеркнули, что Узбекистан не признает наличие у своих граждан паспортов других государств.

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Согласно действующему закону, пока гражданин не примет решение о выходе из гражданства, наличие иностранного паспорта не освобождает от ответственности по законам Узбекистана. Таким образом, участие в специальной военной операции на стороне России, а также любая другая военная служба рассматриваются властями, как преступление.

В ответ на это предупреждение депутат Госдумы России Сергей Миронов выразил своё недовольство и вновь предложил ввести визовый режим для граждан Узбекистана. Он заметил, что консульство фактически призвало узбекистанцев не вступать в российскую армию, но задался вопросом, почему оно не ратует за отказ от получения материнского капитала и других льгот, предоставляемых Россией.

Миронов подчеркнул, что защищать страну, которая оказывает им поддержку, нельзя, в то время как пользоваться её благами — вполне приемлемо. Очевидно, что такие «новые граждане» России не нужны, однако у Узбекистана, по всей видимости, иное мнение на этот счёт.

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Дошло до унижений

В ответ на высказывания Миронова узбекский депутат Олий Мажлиса и его коллега Алишер Кадиров подчеркнули, что узбеки, в отличие от других народов, обеспечивают свои жизни тяжелым трудом, а не преступлениями. Основная идея их посыла заключается в том, что защитой России должны заниматься сами россияне.

Другой депутат, Бобур Бекмуродов, подчеркнул, что Узбекистан никогда не согласится на участие своих граждан в военных конфликтах, в связи с чем консульство вправе «предостерегать» граждан от вовлечения в незаконные действия. Он также отметил, что экономика России во многом зависит от узбекистанцев, поэтому их осуждать — неуместно.

«Сравнивать социальные выплаты с действиями, угрожающими жизни людей, — это проявление невежества и абсурда», — так прокомментировал он слова русского депутата.
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Ректор одного из университетов Шерзодхон Кудратходжа и вовсе сообщил, что узбеки, которые присоединятся к армии России, могут столкнуться с тюремным заключением на срок от 5 до 10 лет. Он также раскритиковал высказывания Миронова, отметив, что они открыто подбивают граждан к нарушению Уголовного кодекса.

Поэтому после подобных «провокационных заявлений» Миронову следует занять место в списке нежелательных лиц для въезда в страну. Ректор упомянул, что недавно парламент Узбекистана утвердил закон, который классифицирует таких людей как persona non grata.

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Наше время еще придет

Узбекистан продолжает наносить оскорбления, в то время как наша страна сдержанно реагирует на тех, кто фактически противостоит политике президента Путина.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин выразил недовольство по поводу недавних заявлений стран СНГ и ОДКБ. Он также напомнил, как таджикские дипломаты требовали не указывать национальность и страну происхождения преступников, совершивших насилие в России, поскольку это может «разжигать» межнациональную рознь.

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Стешин акцентировал внимание на том, что подобные действия остаются безнаказанными, и Россия даже не предпринимает ответных дипломатических шагов. Всему виной санкционное давление и параллельный импорт, который идет через страны Средней Азии. Это является их серьезным рычагом, действующим против нас.

При этом военкор высказал мнение, что Россия начнёт предпринимать действия против своих оппонентов после завершения специальной военной операции, что может привести к последствиям для авторитарных режимов в других государствах.

«И не надо будет лишний раз объяснять — „за що?“. И я зря пишу, спугну», — подытожил военкор.
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Ранее «Новые люди» предложили принять шаги, которые наведут порядок с мигрантами в Тюменской области.

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