Они против СВО. Тюмень взялась за узбекских студентов, страдающих из-за политиков

Не секрет, что Россия привлекает уроженцев близлежащих стран, которые охотно используют наши социальные программы и возможности для развития. Однако, когда дело доходит до регистрации, миграционного учёта и уплаты налогов, нередко «гости» теряют интерес к нашей стране. И это не единственная проблема: мигранты часто нарушают законы, а в последнее время многие из них открыто проявляют антипатию к коренному населению.