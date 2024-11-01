Присматривай за нами, Карнавал! В Тюмени простились с полицейским, погибшим на СВО

Posted 1 ноября, 11:12
Published 1 ноября, 11:12
Modified 1 ноября, 11:14
Updated 1 ноября, 11:14
В паблике ВК «Типичный Муравленко / #P.M.» опубликовали дату прощания с 48-летним солдатом:
«В ходе выполнения боевой задачи на спецоперации погиб старший лейтенант милиции в отставке Алексей Павлович Позываев, который жил и трудился в Муравленко. Он был преданным мужем и заботливым отцом, до последних минут своей жизни оставаясь верным своему воинскому долгу и боевым товарищам».
Тюменец родился 17 июня 1976 года. Родился в г. Сатпаев (Казахстан). Последние годы проживал в Ямало-Ненецком автономном округе.
Судя по фотографиям на личной странице в соцсетях, Алексей любил отдыхать вместе с семьей на природе и всегда отмечал День военного разведчика. У него большая семья — мама, сестры, супруга и четверо детей — два сына и две дочки.
Знакомые и друзья, узнав о трагической новости, написали слова соболезнования семье погибшего солдата:
«Царствие Небесное тебе, Лешечка! Присматривай там за нами» (Иванна В.)
«Царствие небесное тебе, Алексей. Помним тебя. Соболезнуем родным и близким. Катюша, крепитесь с девочками». (Валентина)
«Эх, Алексей, спи спокойно, герой. Царство тебе Небесное, соболезнования родным и близким». (Галина Т.)
Напомним, ранее из зоны СВО не вернулся юный боец из Тюмени Семён Басов. О гибели уроженца села Шипаково Тюменской области сообщили в соцсетях. Известно, что он жил в столице области.