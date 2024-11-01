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Posted 1 ноября, 11:12

Published 1 ноября, 11:12

Modified 1 ноября, 11:14

Updated 1 ноября, 11:14

Бойцу было 48 лет.

Присматривай за нами, Карнавал! В Тюмени простились с полицейским, погибшим на СВО

1 ноября 2024, 11:12
Фото: 1MI. Бойцу было 48 лет.

В Тюмени простились с экс-полицейским, погибшим в зоне СВО

Сюжет
Бойцы СВО
В Тюмени сегодня, 1 ноября, прощаются с нашим земляком с позывным «Карнавал» — полицейским в отставке Алексеем Позываевым, погибшим в ходе СВО. Известно, что последние годы мужчина проживал в городе Муравленко на Ямале.

В паблике ВК «Типичный Муравленко / #P.M.» опубликовали дату прощания с 48-летним солдатом:

В ходе выполнения боевой задачи на спецоперации погиб старший лейтенант милиции в отставке Алексей Позываев.В ходе выполнения боевой задачи на спецоперации погиб старший лейтенант милиции в отставке Алексей Позываев.
В ходе выполнения боевой задачи на спецоперации погиб старший лейтенант милиции в отставке Алексей Позываев.. Фото: анонимный автор. паблик ВК «Типичный Муравленко / #P.M.»
«В ходе выполнения боевой задачи на спецоперации погиб старший лейтенант милиции в отставке Алексей Павлович Позываев, который жил и трудился в Муравленко. Он был преданным мужем и заботливым отцом, до последних минут своей жизни оставаясь верным своему воинскому долгу и боевым товарищам».

Тюменец родился 17 июня 1976 года. Родился в г. Сатпаев (Казахстан). Последние годы проживал в Ямало-Ненецком автономном округе.

У Алексея большая семья — мама, сестры, супруга и четверо детей — два сына и две дочки.У Алексея большая семья — мама, сестры, супруга и четверо детей — два сына и две дочки.
У Алексея большая семья — мама, сестры, супруга и четверо детей — два сына и две дочки..
Фото: личный архив. страница Алексея Позываева в https://ok.ru

Судя по фотографиям на личной странице в соцсетях, Алексей любил отдыхать вместе с семьей на природе и всегда отмечал День военного разведчика. У него большая семья — мама, сестры, супруга и четверо детей — два сына и две дочки.

Знакомые и друзья, узнав о трагической новости, написали слова соболезнования семье погибшего солдата:

«Царствие Небесное тебе, Лешечка! Присматривай там за нами» (Иванна В.)

«Царствие небесное тебе, Алексей. Помним тебя. Соболезнуем родным и близким. Катюша, крепитесь с девочками». (Валентина)

«Эх, Алексей, спи спокойно, герой. Царство тебе Небесное, соболезнования родным и близким». (Галина Т.)

В Тюмени погиб электрик в СНТ
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Напомним, ранее из зоны СВО не вернулся юный боец из Тюмени Семён Басов. О гибели уроженца села Шипаково Тюменской области сообщили в соцсетях. Известно, что он жил в столице области.

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