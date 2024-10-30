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Posted 30 октября, 09:40

Published 30 октября, 09:40

Modified 30 октября, 09:43

Updated 30 октября, 09:43

Сразу несколько бойцов из Ишимского района погибли на СВО в октябре

Трагичный октябрь: сразу несколько бойцов из района Тюменской области погибли на СВО

30 октября 2024, 09:40
Фото: 1MI.

Сразу несколько бойцов из Ишимского района погибли на СВО в октябре

Сюжет
Бойцы СВО
В Ишимском районе октябрь выдался одним из самых трагических месяцев. Там простились с четверыми бойцами, погибшими в зоне специальной военной операции, и открыли парту героя в память об одном из погибших.

Артем Кривушечев

1 октября в Ишимском районе похоронили 25-летнего рядового Артема Кривушечева. Военный служил стрелком-помощником гранатометчика отделения огневой подготовки штурмового взвода штурмовой роты.

Фото: администрация Ишимского района

Известно, что Артем окончил Тюменский медицинский колледж. В последние годы проживал в Тюмени. 20 октября 2024 года бойцу могло исполниться 26 лет.

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Юрий Чебаков

11 октября в селе Ершово простились с погибшим на СВО 43-летним старшим сержантом Юрием Чебаковым. Смертельное ранение ишимец получил при выполнении боевого задания. До своего дня рождения он не дожил менее месяца — 1 ноября ему могло бы исполниться 44 года.

Фото: ОК Юрий Чебаков

В зоне СВО Юрий Чебаков находился с марта этого года. У военного осталась семья, племянники, брат.

«Вечная, светлая память нашему земляку. Родным и близким искренние слова соболезнования», — сообщили в администрации Ишимского района.
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Александр Пономарев

23 октября в Ишимском районе состоялись похороны и церемония прощания с Александром Пономаревым. Военный служил старшим водителем гаубичного артиллерийского взвода. Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания 13 октября 2024 года.

Александр ПономаревАлександр Пономарев
Александр Пономарев. Фото: администрация Ишимского района
«Наш земляк выполнил свой воинский долг, защищая наше Отечество, защищая мирных жителей. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении боевых задач награжден Орденом Мужества посмертно», — сообщили в администрации Ишимского района.
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Роман Сергеев

В этот же день, 23 октября, состоялись похороны погибшего в спецоперации контрактника, выпускника ишимского лицея имени Е. Г. Лукьянец Романа Сергеева. Смертельное ранение боец получил 9 августа 2024 года в ходе выполнения боевой задачи.

Роман СергеевРоман Сергеев
Роман Сергеев. Фото: администрация Ишимского района

В мае этого года военному исполнилось всего 23 года. У погибшего остались родители.

В память о Романе в лицее в день похорон был проведен траурный митинг.

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Петр Мальцев

27 октября в Ларихинском сельском поселении (Ишимский район) торжественно открыли парту Героя и мемориальную доску, увековечив память выпускника — ефрейтора Петра Мальцева.

«Он любил жизнь, радовался жизни и знал ей цену. Он был настоящим патриотом», — сообщили близкие погибшего военного.
Петр МальцевПетр Мальцев
Петр Мальцев. Фото: администрация Ишимского района

Петр Мальцев героически погиб 4 мая 2024 при выполнении боевого задания на территории Донецкой и Луганской народных республик. 2 января ему исполнилось 43 года. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военный был награжден Орденом Мужества посмертно.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Аромашевком районне накануне простились с погибшим в Чечне уроженцем Тюменской области, бойцом Росгвардии Дмитрием Верещенко. Автомобиль «Урал» в котором находился Дмитрий с сослуживцами был расстрелян неизвестными 24 октября 2024 года в Грозненском районе. У погибшего росгвардейца осталась маленькая дочь, которой не исполнилось даже полгода.

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