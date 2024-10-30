Трагичный октябрь: сразу несколько бойцов из района Тюменской области погибли на СВО

Posted 30 октября, 09:40
Published 30 октября, 09:40
Modified 30 октября, 09:43
Updated 30 октября, 09:43
1 октября в Ишимском районе похоронили 25-летнего рядового Артема Кривушечева. Военный служил стрелком-помощником гранатометчика отделения огневой подготовки штурмового взвода штурмовой роты.
Известно, что Артем окончил Тюменский медицинский колледж. В последние годы проживал в Тюмени. 20 октября 2024 года бойцу могло исполниться 26 лет.
11 октября в селе Ершово простились с погибшим на СВО 43-летним старшим сержантом Юрием Чебаковым. Смертельное ранение ишимец получил при выполнении боевого задания. До своего дня рождения он не дожил менее месяца — 1 ноября ему могло бы исполниться 44 года.
В зоне СВО Юрий Чебаков находился с марта этого года. У военного осталась семья, племянники, брат.
«Вечная, светлая память нашему земляку. Родным и близким искренние слова соболезнования», — сообщили в администрации Ишимского района.
23 октября в Ишимском районе состоялись похороны и церемония прощания с Александром Пономаревым. Военный служил старшим водителем гаубичного артиллерийского взвода. Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания 13 октября 2024 года.
«Наш земляк выполнил свой воинский долг, защищая наше Отечество, защищая мирных жителей. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении боевых задач награжден Орденом Мужества посмертно», — сообщили в администрации Ишимского района.
В этот же день, 23 октября, состоялись похороны погибшего в спецоперации контрактника, выпускника ишимского лицея имени Е. Г. Лукьянец Романа Сергеева. Смертельное ранение боец получил 9 августа 2024 года в ходе выполнения боевой задачи.
В мае этого года военному исполнилось всего 23 года. У погибшего остались родители.
В память о Романе в лицее в день похорон был проведен траурный митинг.
27 октября в Ларихинском сельском поселении (Ишимский район) торжественно открыли парту Героя и мемориальную доску, увековечив память выпускника — ефрейтора Петра Мальцева.
«Он любил жизнь, радовался жизни и знал ей цену. Он был настоящим патриотом», — сообщили близкие погибшего военного.
Петр Мальцев героически погиб 4 мая 2024 при выполнении боевого задания на территории Донецкой и Луганской народных республик. 2 января ему исполнилось 43 года. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военный был награжден Орденом Мужества посмертно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Аромашевком районне накануне простились с погибшим в Чечне уроженцем Тюменской области, бойцом Росгвардии Дмитрием Верещенко. Автомобиль «Урал» в котором находился Дмитрий с сослуживцами был расстрелян неизвестными 24 октября 2024 года в Грозненском районе. У погибшего росгвардейца осталась маленькая дочь, которой не исполнилось даже полгода.