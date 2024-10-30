Трагичный октябрь: сразу несколько бойцов из района Тюменской области погибли на СВО

Ранее «Наш Город» писал, что в Аромашевком районне накануне простились с погибшим в Чечне уроженцем Тюменской области, бойцом Росгвардии Дмитрием Верещенко. Автомобиль «Урал» в котором находился Дмитрий с сослуживцами был расстрелян неизвестными 24 октября 2024 года в Грозненском районе. У погибшего росгвардейца осталась маленькая дочь, которой не исполнилось даже полгода.