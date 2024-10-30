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Posted 30 октября, 08:25

Published 30 октября, 08:25

Modified 30 октября, 08:27

Updated 30 октября, 08:27

В зоне СВО погиб 20-летний тюменский контрактник

В зоне СВО погиб 20-летний тюменский контрактник

30 октября 2024, 08:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Похороны погибшего в зоне специальной военной операции Романа Заичкина состоялись на минувшей неделе в Сорокинском районе.

Как сообщили в администрации муниципалитета, участие в спецоперации Роман принимал с июля этого года — подписал контракт с Минобороны РФ. Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания 15 августа 2024 года. Военному было всего 20 лет.

Фото: администрация Сорокинского района
«С честью и достоинством, проявив стойкость и мужество, ценой своей жизни старался сохранить мир и покой в нашей стране. Мы сохраним память о мужестве и самоотверженности своего земляка», — отметили в администрации Сорокинского района.
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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб житель Сладковского района Иван Мельник. Военный служил штурмовиком. Похороны бойца прошли с положенными воинскими почестями.

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