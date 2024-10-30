В зоне СВО погиб 20-летний тюменский контрактник

Posted 30 октября, 08:25
Published 30 октября, 08:25
Modified 30 октября, 08:27
Updated 30 октября, 08:27
Как сообщили в администрации муниципалитета, участие в спецоперации Роман принимал с июля этого года — подписал контракт с Минобороны РФ. Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания 15 августа 2024 года. Военному было всего 20 лет.
«С честью и достоинством, проявив стойкость и мужество, ценой своей жизни старался сохранить мир и покой в нашей стране. Мы сохраним память о мужестве и самоотверженности своего земляка», — отметили в администрации Сорокинского района.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб житель Сладковского района Иван Мельник. Военный служил штурмовиком. Похороны бойца прошли с положенными воинскими почестями.