В Тюмени погиб электрик в СНТ

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выявили многочисленные нарушения требований по охране труда. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд в интересах супруги и двух несовершеннолетних детей погибшего, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с работодателя.