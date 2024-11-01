В Тюмени погиб электрик в СНТ

Posted 1 ноября, 10:00
Published 1 ноября, 10:00
Modified 1 ноября, 10:02
Updated 1 ноября, 10:02
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выявили многочисленные нарушения требований по охране труда. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд в интересах супруги и двух несовершеннолетних детей погибшего, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с работодателя.
«Установлено, что электромонтера ударило током при выполнении работ на линии электропередач в одном из СНТ Тюмени. Мужчина потерял сознание и скончался. При расследования несчастного случая был выявлен ряд нарушений: в частности, работников допускали к выполнению задач бесконтрольно, не обеспечивали средствами индивидуальной защиты, не проводили предварительный медосмотр, вводный и первичный инструктаж, а также не знакомили со схемой и особенностями электроустановок», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
В связи с перечисленными обстоятельствами ответчик заключил с женой погибшего сотрудника мировое соглашение о выплате компенсации в размере 3,7 млн рублей. Прокуратура проконтролирует его исполнение.
Однако тюменцы считают, что сумма компенсации маловата. Об этом они высказались в соцсетях:
«Что-то маловато за жизнь человека, при том, что двое ребятишек и супруга остались». (Александр Д.)
«Что такое 3,7 млн в наше время? Тем более за жизнь человека». (Александр В.)
«К сожалению, наша жизнь, в наше нелегкое время вообще ничего не стоит». (Виктор К.)
«Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь». (Елена П.)
Напомним, в Тюменской области в жутком ночном пожаре погиб 50-летний мужчина. Сегодня на месте происшествия в Вагайском районе работают дознаватели и специалисты МЧС.