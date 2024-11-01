На стройку в Тюмени нагрянул ОМОН в поисках мигрантов. Видео

В тюменском ЖК сотрудники ОМОН задержали мигрантов прямо на стройке

Как стало известно, в один из жилых комплексов Тюмени сегодня, 1 ноября, прибыли сотрудники ОМОН. Анонимный автор опубликовал видео в соцсетях. На кадрах видно, как силовики выводят рабочих прямо со строительной площадки.