На стройку в Тюмени нагрянул ОМОН в поисках мигрантов. Видео

Posted 1 ноября, 07:21
Published 1 ноября, 07:21
Modified 1 ноября, 07:23
Updated 1 ноября, 07:23
«На стройплощадке проверка мигрантов. Приехал ОМОН с кинологами», — пояснил автор видео, опубликованном в тг-канале «Тюмень».
В пресс-службе Росгвардии по Тюменской области пояснили, что рейды проводятся совместно с миграционной службой.
Ранее сообщалось, что Мэр Тюмени рассказал о росте численности населения за счёт мигрантов. Так, по итогам прошлого года тюменцев стало 861000 человек.
Отмечается, что это обусловлено повышением рождаемости: в прошлом году родилось 9,4 тысячи детей, а также миграционными процессами, которые сыграли свою роль в росте численности населения.