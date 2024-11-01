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Posted 1 ноября, 07:21

Published 1 ноября, 07:21

Modified 1 ноября, 07:23

Updated 1 ноября, 07:23

В тюменском ЖК сотрудники ОМОН задержали мигрантов прямо на стройке

На стройку в Тюмени нагрянул ОМОН в поисках мигрантов. Видео

1 ноября 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney.

В тюменском ЖК сотрудники ОМОН задержали мигрантов прямо на стройке

Как стало известно, в один из жилых комплексов Тюмени сегодня, 1 ноября, прибыли сотрудники ОМОН. Анонимный автор опубликовал видео в соцсетях. На кадрах видно, как силовики выводят рабочих прямо со строительной площадки.
«На стройплощадке проверка мигрантов. Приехал ОМОН с кинологами», — пояснил автор видео, опубликованном в тг-канале «Тюмень».
Видео: анонимный автор. тг-канал «Тюмень». По сообщению очевидца, приехал ОМОН с кинологами.

В пресс-службе Росгвардии по Тюменской области пояснили, что рейды проводятся совместно с миграционной службой.

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Ранее сообщалось, что Мэр Тюмени рассказал о росте численности населения за счёт мигрантов. Так, по итогам прошлого года тюменцев стало 861000 человек.

Отмечается, что это обусловлено повышением рождаемости: в прошлом году родилось 9,4 тысячи детей, а также миграционными процессами, которые сыграли свою роль в росте численности населения.

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