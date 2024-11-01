В Тюмени увеличилось число добровольцев для участия в СВО. Разбираем причины

Posted 1 ноября, 14:34
Published 1 ноября, 14:34
Modified 1 ноября, 14:36
Updated 1 ноября, 14:36
В Тюменской области увеличилось число мужчин, желающих служить по контракту в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
«Желающих стало больше после того, как увеличились выплаты военнослужащим по контракту. Многие жители Тюменской области охотно подписывают контракт с Минобороны РФ и отправляются на службу в зону проведения СВО», — сообщил источник URA.RU на условиях анонимности.
В Военном комиссариате Тюменской области косвенно подтвердили данную информацию. С 1 сентября наблюдается рост числа желающих поступить на военную службу по контракту.
Напомним, с 17 октября повысилась общая сумма единовременной выплаты для жителей Тюменской области, желающих заключить контракт с Минобороны. Это решение было утверждено главой региона Александром Моором 16 октября.
Планируется, что изменения вступят в силу уже с 17 октября 2024 года. По новым правилам граждане, заключающие контракт и проходящие военную службу или участвующие в Спецоперации, будут получать единовременную выплату в размере 1 миллион 600 тысяч рублей.
Для получения этой выплаты тюменцам необходимо заключить контракт в военкомате Тюменской области или в специализированном пункте отбора на военную службу, которые расположены в областном центре.
Нельзя назвать общую причину повышения количества добровольцев по России в целом или в отдельно взятом регионе, у каждого они могут быть своими. Но глобально на повышение количества добровольцев сработали несколько факторов.
В России значительно увеличился приток добровольцев после нападения ВСУ на Курскую область, сообщил ТАСС полковник Тимур Сыртланов, член президиума общероссийской организации «Офицеры России».
«Достаточное количество людей не только из Курска и близлежащих регионов, но и в Москве, как только стали получать новости о нападении на Курскую область со стороны украинских террористов, пришли в пункты призыва и заключили контракты и выдвинулись на защиту Родины», — сказал Сыртланов.
Как всегда, война и чрезвычайные ситуации объединяют людей, и текущая обстановка на границе не стала исключением. Многие оказывают волонтерскую помощь беженцам из приграничных районов.
Не менее важна и финансовая сторона вопроса. Согласно указу президента, тем, кто заключит контракт для участия в военной операции на Украине с 1 августа по 31 декабря 2024 года на срок от года и более, будет единовременно выплачено 400 тысяч рублей. Это предусмотрено для «предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим», как указано в документе.
Подчеркивается, что это вознаграждение распространяется только на новых контрактников и не будет суммироваться с выплатами, которые получали бойцы ВС России и Росгвардии, пришедшие на СВО с осени 2022 года, которым единовременно выплачивалось 195 тысяч рублей.
Региональным властям было рекомендовано установить и осуществить выплаты новым контрактникам в размере не менее 400 тысяч рублей из местных бюджетов. Житель Барнаула Максим, который уже несколько раз заключал контракт для участия в СВО и не исключает возможности очередной поездки в зону боевых действий, полагает, что увеличение суммы единовременной выплаты связано в первую очередь с экономическими причинами.
«Все-таки в Минобороны стараются следить за ситуацией, настроениями бойцов и понимают, что нужно учитывать фактор инфляции. Также пошли разговоры, что ежемесячные выплаты тоже могут увеличить. Но на сколько и когда — пока неизвестно», — рассказал он amic.ru.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже отмечал, что увеличение выплат не связано с изменением задач СВО, объяснив указ президента «постоянными усилиями и мерами поддержки участников СВО и их семей».
С этим согласен военный эксперт и политолог Иван Коновалов.
«Это свидетельство продуманной политики и заботы верховного главнокомандующего о своих военных. И ее проявлений в последнее время было немало. Можно совершенно точно сказать, что при подготовке президентских указов, касающихся данного аспекта СВО, самым тщательным образом учитывается не только военная, но и финансовая составляющая», — пояснил он amic.ru.
Депутат Госдумы Андрей Колесник полагает, что увеличенные выплаты помогут привлечь новых контрактников. В интервью изданию lenta.ru он рассказал, что такой шаг безусловно, облегчит набор личного состава (что мы наблюдаем и сейчас). Человек, скорее всего, передаст эти деньги своей семье, что облегчит их положение. Такого же мнения придерживается и Виктор Алкснис:
«Ряд признаков указывают на то, что поток добровольцев в последнее время стал иссякать. Кроме того, требуется возмещать потери на СВО, в том числе безвозвратные, которые есть, о них подробно у нас не сообщают, но масштаб примерно обозначил президент страны на Петербургском экономическом форуме. Поэтому одной из мер для привлечения людей, видимо, стало повышение суммы единовременных выплат».
Важно сказать, что происходит это на фоне непрекращающихся разговоров о новой мобилизации в стране. Хотя официальные лица раз за разом говорят, что необходимости в этом нет, затянувшийся конфликт с Западом на Украине диктует свои условия. Ну и важно то, что сейчас нага армия демонстрирует успех на фронте, что дополнительно стимулирует тех, кто еще не принял окончательное решение. Понимая это, многие сходятся во мнении, что «лучше пойти добровольцем по хорошим условиям», чем быть мобилизованным. В конечном счете это сказывается еще и на мотивации бойцов, которые приходят и четко осознают что они делают на поле боя.