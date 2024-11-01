В Тюмени увеличилось число добровольцев для участия в СВО. Разбираем причины

Важно сказать, что происходит это на фоне непрекращающихся разговоров о новой мобилизации в стране. Хотя официальные лица раз за разом говорят, что необходимости в этом нет, затянувшийся конфликт с Западом на Украине диктует свои условия. Ну и важно то, что сейчас нага армия демонстрирует успех на фронте, что дополнительно стимулирует тех, кто еще не принял окончательное решение. Понимая это, многие сходятся во мнении, что «лучше пойти добровольцем по хорошим условиям», чем быть мобилизованным. В конечном счете это сказывается еще и на мотивации бойцов, которые приходят и четко осознают что они делают на поле боя.