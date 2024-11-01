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Posted 1 ноября, 12:50

Published 1 ноября, 12:50

Modified 1 ноября, 12:52

Updated 1 ноября, 12:52

В Тюмени ОМОН ловит мигрантов, а в Тобольске с мэра хотят «спросить за слова»

В Тюмени ОМОН ловит мигрантов, а в Тобольске с мэра хотят «спросить за слова»

1 ноября 2024, 12:50
Фото: 1MI.
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Итоги
В Тюмени прошла еще одна жесткая облава на мигрантов, искали их сотрудники ОМОНА на стройках города. Также под каток критики попал мэр Тобольска, с него хотят спросить за слова.

Мигрантам бой!

Еще одну облава провели тюменские силовики для отлова нелегальных мигрантов. Анонимный автор опубликовал видео в соцсетях. Искали при этом их при помощи кинологов и собак.

В пресс-службе Росгвардии по Тюменской области пояснили, что рейды проводятся совместно с миграционной службой. Сколько было поймано нелегалов во время профилактического рейда — не сообщается.

На стройку в Тюмени нагрянул ОМОН в поисках мигрантов. Видео
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Ответь за слова!

На мэра Тобольска Петра Вагина начали наезжать. Все дело в его обещаниях. Ранее он клялся жителям города, что решит проблему с шумом от увеселительных заведений по ночам. Даже грозился идти и судиться с каждым. Но после этого настало неприятно затишье.

Жители города таким раскладом недовольны, однако им советуют обращаться в полицию.

Спросят за «базар». Тоболяки планируют «наехать» на мэра города Вагина
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Пожар, унесший жизнь

В селе Вагай сегодня произошел жуткий пожар. Загорелся частный дом. В результате погиб мужчина. Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту произошедшего.

В результате происшествия повреждены как жилой дом, так и хозяйственные постройки. Причины возгорания в настоящее время выясняются, отметили в пресс-службе регионального МЧС.

В Тюменской области в жутком ночном пожаре погиб мужчина
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Новые удобства

В Тюмени планируют построить подземный тоннель у ЖД вокзала. Об этом проинформировали в администрации города. Известно, что длина туннеля превысит 500 метров. Кроме того, предусмотрены четыре полосы для движения. Когда объект начнут возводить — неизвестно.

В Тюмени построят подземный тоннель через ж/д вокзал
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Смена формата

В Тюмени закрылся еще один ресторан, он называется «Отпуск» и считается одним из самых популярных в городе. Но при этом прощаются с посетителями владельцы заведения не навсегда. Он вновь откроется только через какое-то время, поскольку уходит на ребрендинг. Известно, что при этом сменится в ресторане формат и меню. Отметим, что проработал в привычном формате ресторан четыре года.

В Тюмени закрылся популярный ресторан «Отпуск»
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