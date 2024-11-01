В Тюмени ОМОН ловит мигрантов, а в Тобольске с мэра хотят «спросить за слова»

В Тюмени закрылся еще один ресторан, он называется «Отпуск» и считается одним из самых популярных в городе. Но при этом прощаются с посетителями владельцы заведения не навсегда. Он вновь откроется только через какое-то время, поскольку уходит на ребрендинг. Известно, что при этом сменится в ресторане формат и меню. Отметим, что проработал в привычном формате ресторан четыре года.