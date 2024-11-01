В Тюмени ОМОН ловит мигрантов, а в Тобольске с мэра хотят «спросить за слова»

Posted 1 ноября, 12:50
Published 1 ноября, 12:50
Modified 1 ноября, 12:52
Updated 1 ноября, 12:52
Еще одну облава провели тюменские силовики для отлова нелегальных мигрантов. Анонимный автор опубликовал видео в соцсетях. Искали при этом их при помощи кинологов и собак.
В пресс-службе Росгвардии по Тюменской области пояснили, что рейды проводятся совместно с миграционной службой. Сколько было поймано нелегалов во время профилактического рейда — не сообщается.
На мэра Тобольска Петра Вагина начали наезжать. Все дело в его обещаниях. Ранее он клялся жителям города, что решит проблему с шумом от увеселительных заведений по ночам. Даже грозился идти и судиться с каждым. Но после этого настало неприятно затишье.
Жители города таким раскладом недовольны, однако им советуют обращаться в полицию.
В селе Вагай сегодня произошел жуткий пожар. Загорелся частный дом. В результате погиб мужчина. Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту произошедшего.
В результате происшествия повреждены как жилой дом, так и хозяйственные постройки. Причины возгорания в настоящее время выясняются, отметили в пресс-службе регионального МЧС.
В Тюмени планируют построить подземный тоннель у ЖД вокзала. Об этом проинформировали в администрации города. Известно, что длина туннеля превысит 500 метров. Кроме того, предусмотрены четыре полосы для движения. Когда объект начнут возводить — неизвестно.
В Тюмени закрылся еще один ресторан, он называется «Отпуск» и считается одним из самых популярных в городе. Но при этом прощаются с посетителями владельцы заведения не навсегда. Он вновь откроется только через какое-то время, поскольку уходит на ребрендинг. Известно, что при этом сменится в ресторане формат и меню. Отметим, что проработал в привычном формате ресторан четыре года.