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Posted 31 октября, 14:45

Published 31 октября, 14:45

Modified 31 октября, 14:47

Updated 31 октября, 14:47

Мэр Тюмени рассказал о приросте населения за счет мигрантов

Тюменцев стало больше, но за счет чего? Мэр рассказал о волне мигрантов

31 октября 2024, 14:45
Фото: 1MI.

Мэр Тюмени рассказал о приросте населения за счет мигрантов

Рост численности населения Тюмени обусловлен увеличением рождаемости и миграцией. Об этом сообщает официальный Telegram-канал городской администрации, ссылаясь на слова мэра Максима Афанасьева.

31 октября Афанасьев представил отчет перед депутатами Тюменской городской думы.

По итогам 2023 года численность тюменцев достигла 861 тыс. человек. Это связано с ростом рождаемости — в прошлом году на свет появились 9,4 тыс. малышей, а также с миграционными процессами, которые способствовали увеличению населения.

«Это говорит о том, что город остается привлекательным для жизни, для молодых специалистов. И количество семей, которых стало на 18 процентов больше, также подтверждает данный факт», — отметил в ходе заседания Тюменской городской думы глава города Максим Афанасьев.
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Две стороны медали

Между тем, работодатели сообщают о волне выезда мигрантов из региона, что сказывается на самых различных сферах жизни. Отток составляет около 5 процентов рабочей силы, что усугубляет проблему дефицита кадров. С одной стороны, это создает больше рабочих мест для граждан России, но не все из них являются привлекательными.

Наибольший дефицит кадров наблюдается в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, общественное питание и уборка, где традиционно трудились мигранты. Недостаток работников также сказывается на стоимости услуг такси.

Некоторые работодатели уже начали реагировать на эту проблему, повышая зарплаты и предлагая более привлекательные условия для сотрудников. Таким образом, отток мигрантов имеет свои плюсы для местных работников, так как компании увеличивают зарплаты, чтобы компенсировать потери. Однако есть и минусы — рост цен в сферах, где мигранты составляли основную рабочую силу, таких как ЖКХ и такси.

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Подпирают с двух сторон

Ужесточение миграционной политики происходит на двух уровнях: федеральном и региональном. Госдума уже приняла ряд законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В то же время губернаторы активно ограничивают трудовую деятельность мигрантов, особенно из стран, граждане которых могут въезжать в Россию без визы и работать по патенту.

Тренд был задан еще в конце 2021 года Тюменской областью и ХМАО, где губернаторы Александр Моор и Наталья Комарова первыми в России ввели строгие ограничения для мигрантов. С 1 января 2022 года в обоих регионах иностранцам запретили работать в транспортной сфере, а в Югре также в торговле и образовании.

Следом за Тюменской областью и ХМАО Калужская область продолжила ужесточение миграционной политики. Губернатор Владислав Шапша не только ввел строгие ограничения на трудовую деятельность мигрантов, но и вышел из «Программы по переселению соотечественников из-за рубежа».

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Напряжение уже ощущается

По предварительным данным, с января по сентябрь 2024 года страну покинули более 1 миллиона иностранных работников. Это происходит на фоне информации от МВД, согласно которой на 1 сентября 2024 года в России находилось почти 6,2 миллиона мигрантов, из них 5,5 миллиона — из стран постсоветского пространства.

Миграционный юрист Ольга Родина подчеркивает, что необходимо учитывать не только аспекты безопасности, но и влияние на рынок труда, который уже испытывает значительное напряжение.

В краткосрочной перспективе ужесточение законодательства приведет к уменьшению числа нелегальных работников. Это может вызвать нехватку рабочей силы в отраслях, где традиционно трудятся мигранты, таких как строительство и сельское хозяйство, одновременно увеличивая конкуренцию среди легальных мигрантов.

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Ход — за работодателем

Для бизнеса это создаст дополнительные сложности. Компании, которые раньше нанимали нелегальных мигрантов из-за их низкой стоимости, будут вынуждены увеличить затраты на оплату труда легальных сотрудников. В итоге это может привести к повышению цен на товары и услуги.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе ожидается положительный эффект от легализации труда, улучшения условий труда и защиты прав работников. Это также может способствовать росту заработных плат для граждан России и улучшению качества трудовой миграции.

На данный момент россияне не проявляют особого интереса к работам в таких сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство и курьерская доставка, где раньше чаще всего трудились мигранты. В связи с этим указанные отрасли могут столкнуться с проблемами, поскольку будет крайне сложно найти людей, готовых работать за невысокую оплату.

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Ранее сегодня сообщалось, что «Новые люди» предложили шаги, которые наведут порядок с мигрантами в Тюменской области.

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#Иван Солдатов#Общество#Мигранты#Новости тюмени#Максим Афанасьев#Нелегальные мигранты
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