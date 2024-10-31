Тюменцев стало больше, но за счет чего? Мэр рассказал о волне мигрантов

Posted 31 октября, 14:45
Published 31 октября, 14:45
Modified 31 октября, 14:47
Updated 31 октября, 14:47
31 октября Афанасьев представил отчет перед депутатами Тюменской городской думы.
По итогам 2023 года численность тюменцев достигла 861 тыс. человек. Это связано с ростом рождаемости — в прошлом году на свет появились 9,4 тыс. малышей, а также с миграционными процессами, которые способствовали увеличению населения.
«Это говорит о том, что город остается привлекательным для жизни, для молодых специалистов. И количество семей, которых стало на 18 процентов больше, также подтверждает данный факт», — отметил в ходе заседания Тюменской городской думы глава города Максим Афанасьев.
Между тем, работодатели сообщают о волне выезда мигрантов из региона, что сказывается на самых различных сферах жизни. Отток составляет около 5 процентов рабочей силы, что усугубляет проблему дефицита кадров. С одной стороны, это создает больше рабочих мест для граждан России, но не все из них являются привлекательными.
Наибольший дефицит кадров наблюдается в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, общественное питание и уборка, где традиционно трудились мигранты. Недостаток работников также сказывается на стоимости услуг такси.
Некоторые работодатели уже начали реагировать на эту проблему, повышая зарплаты и предлагая более привлекательные условия для сотрудников. Таким образом, отток мигрантов имеет свои плюсы для местных работников, так как компании увеличивают зарплаты, чтобы компенсировать потери. Однако есть и минусы — рост цен в сферах, где мигранты составляли основную рабочую силу, таких как ЖКХ и такси.
Ужесточение миграционной политики происходит на двух уровнях: федеральном и региональном. Госдума уже приняла ряд законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В то же время губернаторы активно ограничивают трудовую деятельность мигрантов, особенно из стран, граждане которых могут въезжать в Россию без визы и работать по патенту.
Тренд был задан еще в конце 2021 года Тюменской областью и ХМАО, где губернаторы Александр Моор и Наталья Комарова первыми в России ввели строгие ограничения для мигрантов. С 1 января 2022 года в обоих регионах иностранцам запретили работать в транспортной сфере, а в Югре также в торговле и образовании.
Следом за Тюменской областью и ХМАО Калужская область продолжила ужесточение миграционной политики. Губернатор Владислав Шапша не только ввел строгие ограничения на трудовую деятельность мигрантов, но и вышел из «Программы по переселению соотечественников из-за рубежа».
По предварительным данным, с января по сентябрь 2024 года страну покинули более 1 миллиона иностранных работников. Это происходит на фоне информации от МВД, согласно которой на 1 сентября 2024 года в России находилось почти 6,2 миллиона мигрантов, из них 5,5 миллиона — из стран постсоветского пространства.
Миграционный юрист Ольга Родина подчеркивает, что необходимо учитывать не только аспекты безопасности, но и влияние на рынок труда, который уже испытывает значительное напряжение.
В краткосрочной перспективе ужесточение законодательства приведет к уменьшению числа нелегальных работников. Это может вызвать нехватку рабочей силы в отраслях, где традиционно трудятся мигранты, таких как строительство и сельское хозяйство, одновременно увеличивая конкуренцию среди легальных мигрантов.
Для бизнеса это создаст дополнительные сложности. Компании, которые раньше нанимали нелегальных мигрантов из-за их низкой стоимости, будут вынуждены увеличить затраты на оплату труда легальных сотрудников. В итоге это может привести к повышению цен на товары и услуги.
Тем не менее, в долгосрочной перспективе ожидается положительный эффект от легализации труда, улучшения условий труда и защиты прав работников. Это также может способствовать росту заработных плат для граждан России и улучшению качества трудовой миграции.
На данный момент россияне не проявляют особого интереса к работам в таких сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство и курьерская доставка, где раньше чаще всего трудились мигранты. В связи с этим указанные отрасли могут столкнуться с проблемами, поскольку будет крайне сложно найти людей, готовых работать за невысокую оплату.
Ранее сегодня сообщалось, что «Новые люди» предложили шаги, которые наведут порядок с мигрантами в Тюменской области.