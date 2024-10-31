Тюменцев стало больше, но за счет чего? Мэр рассказал о волне мигрантов

Между тем, работодатели сообщают о волне выезда мигрантов из региона, что сказывается на самых различных сферах жизни. Отток составляет около 5 процентов рабочей силы, что усугубляет проблему дефицита кадров. С одной стороны, это создает больше рабочих мест для граждан России, но не все из них являются привлекательными.