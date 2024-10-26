В Тюмени проверят организацию, легализующую мигрантов

Posted 26 октября, 12:02
Published 26 октября, 12:02
Modified 26 октября, 12:04
Updated 26 октября, 12:04
Активисты подозревают, что фирма выдает фиктивные документы иностранным гражданам. Работу организации уже взял на контроль депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин. Народный избранник направил запросы в компетентные органы. Результаты проверки будут известны позже.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области власти подняли стоимость патента для иностранных граждан. С 1 января мигрантам придется отдавать за патент 9 тысяч 255 рублей. В настоящее время стоимость патента составляет 7 тысяч 592 рубля.