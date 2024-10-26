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Posted 26 октября, 12:02

Published 26 октября, 12:02

Modified 26 октября, 12:04

Updated 26 октября, 12:04

В Тюмени проверят организацию, легализующую мигрантов

В Тюмени проверят организацию, легализующую мигрантов

26 октября 2024, 12:02
Фото: 1MI
С просьбой организовать проверку одной из компаний областной столицы, которая, вероятно, занимается «легализацией мигрантов» и выдает сертификаты о знании русского языка, обратились общественники «Русской общины».

Активисты подозревают, что фирма выдает фиктивные документы иностранным гражданам. Работу организации уже взял на контроль депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин. Народный избранник направил запросы в компетентные органы. Результаты проверки будут известны позже.

Фото: Русская община Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области власти подняли стоимость патента для иностранных граждан. С 1 января мигрантам придется отдавать за патент 9 тысяч 255 рублей. В настоящее время стоимость патента составляет 7 тысяч 592 рубля.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени
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