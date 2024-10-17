В Тюменской области увеличили стоимость патента для иностранцев

Posted 17 октября, 06:33
Published 17 октября, 06:33
Modified 17 октября, 06:35
Updated 17 октября, 06:35
Соответствующее решение приняли депутаты регионального парламента.
Так, с нового года иностранцы, желающие работать в регионе должны будут платить в казну 9255 рублей в месяц.
Сейчас стоимость патента составляет 7592 рубля.
Тюменская область занимает четвертое место в Уральском федеральном округе по стоимости. Самая высокий показатель в России — 12957 рублей. Такую сумму за патент необходимо выложить в Якутии.
Ранее «Наш город» писал, что по данным опросов, большая часть жителей региона считает, что мигрантов в Тюменской области слишком много. Сейчас активно обсуждается ряд законов, который может сократить численность иностранцев. Однако, как объяснили эксперты, недовольства и новые законы проблемы с мигрантами не решат.