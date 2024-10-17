В Тюменской области увеличили стоимость патента для иностранцев

Ранее «Наш город» писал, что по данным опросов, большая часть жителей региона считает, что мигрантов в Тюменской области слишком много. Сейчас активно обсуждается ряд законов, который может сократить численность иностранцев. Однако, как объяснили эксперты, недовольства и новые законы проблемы с мигрантами не решат.