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Posted 17 октября, 06:33

Published 17 октября, 06:33

Modified 17 октября, 06:35

Updated 17 октября, 06:35

В Тюменской области увеличили стоимость патента для иностранцев

В Тюменской области увеличили стоимость патента для иностранцев

17 октября 2024, 06:33
Фото: 1MI
Стоимость патента на работу иностранным гражданам в Тюменской области будет увеличена с 1 января 2025 года.

Соответствующее решение приняли депутаты регионального парламента.

Так, с нового года иностранцы, желающие работать в регионе должны будут платить в казну 9255 рублей в месяц.

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Сейчас стоимость патента составляет 7592 рубля.

Тюменская область занимает четвертое место в Уральском федеральном округе по стоимости. Самая высокий показатель в России — 12957 рублей. Такую сумму за патент необходимо выложить в Якутии.

Ранее «Наш город» писал, что по данным опросов, большая часть жителей региона считает, что мигрантов в Тюменской области слишком много. Сейчас активно обсуждается ряд законов, который может сократить численность иностранцев. Однако, как объяснили эксперты, недовольства и новые законы проблемы с мигрантами не решат.

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