Драки в садах, школах и на улицах: стоит ли запрещать мигрантам везти в Тюмень семьи?

Posted 23 сентября, 06:29
Published 23 сентября, 06:29
Modified 23 сентября, 06:32
Updated 23 сентября, 06:32
В Тюменской области растет численность трудовых мигрантов, притом происходит это планово. В прогнозе социально-экономического развития региона до 2034 года, составленном правительством региона, указан кратный рост показателя потребности в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности как минимум с 2023 года по 2024. Указано, что работать мигранты будут преимущественно на стройках.
Вместе с тем в плане среди целей реализации государственной национальной политики указана необходимость обеспечения успешной социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество, а также отсутствие конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной основе. Достигнуть такого результата планируется уже к 2030 году.
Пока ситуация в области не позволяет досрочно объявить о выполнении цели, так как проблемы с мигрантами и их семьями все же встречаются, причем во многих сферах жизни. Так на беременных мигранток, которые не говорят по-русски, жалуются в местных больницах, также конфликты с детьми иностранцев происходят в детских садах и школах. Сами мигранты порою устраивают беспорядки на улицах.
На фоне происходящего местные политики даже призывали отвечать силой на конфликтные ситуации с мигрантами. Большинство тюменцев инициативу с избиением иностранцев не поддержали, но местные также отмечают, что семьи мигрантов существенно увеличивают нагрузку на социальные объекты региона.
Политики уже обсуждали вариант с запретом ввоза семей мигрантов, сейчас даже готовится соответствующий законопроект. Однако, как считает специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев, эта мера только усугубит ситуацию.
«Тут вспыхнут сразу два негативных фактора. Первый — семьи будут везти, но путями обхода, что усилит проблемы нелегальной миграции. Вторая — семью можно считать сдерживающим фактором в вопросах совершения нежелательных действий. Есть риск того, что без семьи мигранты могут в качестве протеста или же по иным причинам начать устраивать беспорядки», — считает специалист.
Ковалев выступает за более дипломатичное решение проблемы и считает необходимым ввести перечень условий, которые необходимо соблюсти, чтобы ввезти семью в страну. Среди них должно фигурировать знание языка и местных законов.
Как рассказал «Нашему городу» юрист Илья Савченко, сейчас существующие законы благоволят проживанию и развитию семей мигрантов на территории страны. Специалист отмечает, что в законе о правовом положении иностранных граждан указано, что семья мигранта может вслед за ним переехать к месту работы без оформления специальных документов. А потому для того, чтобы привезти в регион даже большую семью, необходимо лишь трудоустройство одного из ее членов.
«Дети мигрантов, при условии, что в стране они находятся на законных основаниях, имеют такое же право, как и местные дети на получение места в детском саду и в школе», — указывает Савченко.
Причем среди условий для зачисления ребенка в учреждения нет такого пункта, как знание русского языка. Вероятно из-за этого в школы и садики региона попадают дети, которые не понимают учителя или воспитателя.
Как отмечает детский психолог Наталья Наумова, языковой барьер становится причиной отделения ребенка, который не говорит по-русски, от основного коллектива. Это может становиться причиной проявления агрессии и организации групп детей мигрантов.
«Это такие же обычные дети, как и другие. Но они страдают из-за того, что их не обучили языку и они не могут наравне общаться со сверстниками в классе. Это большая проблема, в которой нельзя снимать вину с родителей. Порою они дома говорят только на родном языке и не занимаются с детьми русским, а потому у деток нет и возможности усвоить язык, на котором говорит большинство их сверстников», — рассказала «Нашему городу» специалист.
К тому же, по мнению психолога Петра Зосимова, мигранты часто выступают за сохранение и трепетное отношение к своей национальной идентичности, что и прививают детям. Однако воспитание, касающееся законов и правил страны проживания, часто уходят на второй план.
«Часто в семьях мигрантов с культурой и языком „дружит“ в основном глава семьи — работающий мужчина. Часто женщина, которая сидит с детьми, тоже плохо говорит по-русски. А потому прививать культуру и язык получается некому», — делится мнением эксперт.
Зосимов считает, что семьи, переезжающие в Россию из других стран, сами не в силах заниматься адаптацией своих детей.
На фоне того, что семьи самостоятельно могут не справляться с адаптацией, инициатива запретить ввоз семей может показаться закономерной. Однако, как уже отмечал специалист по международным отношениям Ковалев, у этого запрета могут быть критические последствия. С этим мнением отчасти согласен и политолог Максим Дерябин. Он отмечает, что необходимы более мягкие и направляющие меры, так как радикальный запрет может спровоцировать бурную нежелательную реакцию.
«Нам нужно учиться жить с мигрантами вместе. Пока справляться без их сил не получается, а значит, мы с ними надолго. Вполне резонна идея создания специальной организации, которая будет заниматься целевым набором мигрантов, при том, что срок патента будет ограничен двумя годами. Это отчасти и поможет снизить поток семей, притом достаточно мягко», — рассказал «Нашему городу» политолог.
Также специалист считает, что при переезде детей мигрантов в регион необходимо организовывать курсы по адаптации, притом не только для детей, но и для взрослых. Также закономерным будет требование к знанию русского языка при поступлении в школу, это станет мотиватором для иностранных семей к ускоренному усвоению государственного языка.
Сейчас в тюменских школах есть даже отдельные классы, в которых детей «подтягивают» по русскому языку и рассказывают о местной культуре. Также недавно власти региона приняли решение о создании трех учебных центров для того, чтобы мигрантам было проще адаптироваться на местных стройках, предприятиях и других местах трудоустройства. Они будут работать в трех городах Узбекистана.
Опрошенные редакцией специалисты инициативу о создании центров на родине мигрантов сочли удачной, так как такой формат поможет наладить взаимодействие между субъектами в условиях выраженной ее необходимости. Однако эксперты считают, что в обучении нуждаются не только будущие сотрудники местных компаний, но и их семьи. В частности, при планировании переезда в Россию на длительный срок другим членам семьи необходимо изучить язык и основы местной культуры. Но обучение должно продолжаться и здесь. В идеале при поступлении в школу дети уже должны уметь комфортно коммуницировать со сверстниками.
«В идеале и дома семьям стоит говорить на русском, если они планируют оставаться в стране. Это поможет совершенствовать язык, что упрости коммуникацию внутри страны. Так, и мигрантам будет комфортнее здесь, и местным», — считает Кирилл Ковалев.
Также специалисты подчеркнули, что процессом адаптации должны заниматься и местные диаспоры, так как они для мигрантов обладают особым авторитетом. В представительствах национальностей также должны поднимать вопрос значимости знания местного языка и культуры.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в классы в Тюмени рекомендуют принимать не более 3 детей мигрантов.