nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 06:29

Published 23 сентября, 06:29

Modified 23 сентября, 06:32

Updated 23 сентября, 06:32

Эксперты рассказали, стоит ли запрещать мигрантам везти в Тюмень семьи.

Драки в садах, школах и на улицах: стоит ли запрещать мигрантам везти в Тюмень семьи?

23 сентября 2024, 06:29
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, стоит ли запрещать мигрантам везти в Тюмень семьи.

Эксперты рассказали, стоит ли запрещать мигрантам везти в Тюмень семьи

Мигранты часто приезжают в Тюмень с семьями, что вызывает бурю споров на фоне конфликтов с местными жителями. Одни считают, что нужно запретить трудовым мигрантам везти с собой всю семью, другие же убеждены в том, что этот запрет будет неэффективен и даже может усугубить ситуацию.

Рост численности трудовых мигрантов в Тюменской области

В Тюменской области растет численность трудовых мигрантов, притом происходит это планово. В прогнозе социально-экономического развития региона до 2034 года, составленном правительством региона, указан кратный рост показателя потребности в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности как минимум с 2023 года по 2024. Указано, что работать мигранты будут преимущественно на стройках.

Прогнозе социально-экономического развития Тюменской области до 2034 годаПрогнозе социально-экономического развития Тюменской области до 2034 года
Прогнозе социально-экономического развития Тюменской области до 2034 года. Фото: Скриншот admtyumen.ru
Тюменский суд выдворил из России мигранта, нарушившего закон
Узнать подробнее

Вместе с тем в плане среди целей реализации государственной национальной политики указана необходимость обеспечения успешной социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество, а также отсутствие конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной основе. Достигнуть такого результата планируется уже к 2030 году.

К 2050 году мигранты могут занять половину трудовых ресурсов России
Узнать подробнее

Проблемы с семьями мигрантов в регионе

Пока ситуация в области не позволяет досрочно объявить о выполнении цели, так как проблемы с мигрантами и их семьями все же встречаются, причем во многих сферах жизни. Так на беременных мигранток, которые не говорят по-русски, жалуются в местных больницах, также конфликты с детьми иностранцев происходят в детских садах и школах. Сами мигранты порою устраивают беспорядки на улицах.

На фоне происходящего местные политики даже призывали отвечать силой на конфликтные ситуации с мигрантами. Большинство тюменцев инициативу с избиением иностранцев не поддержали, но местные также отмечают, что семьи мигрантов существенно увеличивают нагрузку на социальные объекты региона.

Политики уже обсуждали вариант с запретом ввоза семей мигрантов, сейчас даже готовится соответствующий законопроект. Однако, как считает специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев, эта мера только усугубит ситуацию.

«Тут вспыхнут сразу два негативных фактора. Первый — семьи будут везти, но путями обхода, что усилит проблемы нелегальной миграции. Вторая — семью можно считать сдерживающим фактором в вопросах совершения нежелательных действий. Есть риск того, что без семьи мигранты могут в качестве протеста или же по иным причинам начать устраивать беспорядки», — считает специалист.

Ковалев выступает за более дипломатичное решение проблемы и считает необходимым ввести перечень условий, которые необходимо соблюсти, чтобы ввезти семью в страну. Среди них должно фигурировать знание языка и местных законов.

Нелегальным мигрантам в Тюмени запретят жениться, пользоваться банками и госуслугами
Узнать подробнее

На каких условиях сейчас мигранты привозят семьи?

Как рассказал «Нашему городу» юрист Илья Савченко, сейчас существующие законы благоволят проживанию и развитию семей мигрантов на территории страны. Специалист отмечает, что в законе о правовом положении иностранных граждан указано, что семья мигранта может вслед за ним переехать к месту работы без оформления специальных документов. А потому для того, чтобы привезти в регион даже большую семью, необходимо лишь трудоустройство одного из ее членов.

«Дети мигрантов, при условии, что в стране они находятся на законных основаниях, имеют такое же право, как и местные дети на получение места в детском саду и в школе», — указывает Савченко.

Причем среди условий для зачисления ребенка в учреждения нет такого пункта, как знание русского языка. Вероятно из-за этого в школы и садики региона попадают дети, которые не понимают учителя или воспитателя.

Более десятка нелегальных мигрантов нашли на стройках тюменские силовики
Узнать подробнее

Проблемы детей мигрантов

Как отмечает детский психолог Наталья Наумова, языковой барьер становится причиной отделения ребенка, который не говорит по-русски, от основного коллектива. Это может становиться причиной проявления агрессии и организации групп детей мигрантов.

«Это такие же обычные дети, как и другие. Но они страдают из-за того, что их не обучили языку и они не могут наравне общаться со сверстниками в классе. Это большая проблема, в которой нельзя снимать вину с родителей. Порою они дома говорят только на родном языке и не занимаются с детьми русским, а потому у деток нет и возможности усвоить язык, на котором говорит большинство их сверстников», — рассказала «Нашему городу» специалист.

К тому же, по мнению психолога Петра Зосимова, мигранты часто выступают за сохранение и трепетное отношение к своей национальной идентичности, что и прививают детям. Однако воспитание, касающееся законов и правил страны проживания, часто уходят на второй план.

«Часто в семьях мигрантов с культурой и языком „дружит“ в основном глава семьи — работающий мужчина. Часто женщина, которая сидит с детьми, тоже плохо говорит по-русски. А потому прививать культуру и язык получается некому», — делится мнением эксперт.

Зосимов считает, что семьи, переезжающие в Россию из других стран, сами не в силах заниматься адаптацией своих детей.

«Вы дети свиней!» В тюменском детсаду сын мигрантов унижает одногруппников
Узнать подробнее

Поможет ли запрет ввоза семей?

На фоне того, что семьи самостоятельно могут не справляться с адаптацией, инициатива запретить ввоз семей может показаться закономерной. Однако, как уже отмечал специалист по международным отношениям Ковалев, у этого запрета могут быть критические последствия. С этим мнением отчасти согласен и политолог Максим Дерябин. Он отмечает, что необходимы более мягкие и направляющие меры, так как радикальный запрет может спровоцировать бурную нежелательную реакцию.

«Нам нужно учиться жить с мигрантами вместе. Пока справляться без их сил не получается, а значит, мы с ними надолго. Вполне резонна идея создания специальной организации, которая будет заниматься целевым набором мигрантов, при том, что срок патента будет ограничен двумя годами. Это отчасти и поможет снизить поток семей, притом достаточно мягко», — рассказал «Нашему городу» политолог.

Также специалист считает, что при переезде детей мигрантов в регион необходимо организовывать курсы по адаптации, притом не только для детей, но и для взрослых. Также закономерным будет требование к знанию русского языка при поступлении в школу, это станет мотиватором для иностранных семей к ускоренному усвоению государственного языка.

Сын мигрантов, заинтересовавший Бастрыкина, перестал посещать детский сад
Узнать подробнее

Решат ли проблему курсы адаптации?

Сейчас в тюменских школах есть даже отдельные классы, в которых детей «подтягивают» по русскому языку и рассказывают о местной культуре. Также недавно власти региона приняли решение о создании трех учебных центров для того, чтобы мигрантам было проще адаптироваться на местных стройках, предприятиях и других местах трудоустройства. Они будут работать в трех городах Узбекистана.

Опрошенные редакцией специалисты инициативу о создании центров на родине мигрантов сочли удачной, так как такой формат поможет наладить взаимодействие между субъектами в условиях выраженной ее необходимости. Однако эксперты считают, что в обучении нуждаются не только будущие сотрудники местных компаний, но и их семьи. В частности, при планировании переезда в Россию на длительный срок другим членам семьи необходимо изучить язык и основы местной культуры. Но обучение должно продолжаться и здесь. В идеале при поступлении в школу дети уже должны уметь комфортно коммуницировать со сверстниками.

«В идеале и дома семьям стоит говорить на русском, если они планируют оставаться в стране. Это поможет совершенствовать язык, что упрости коммуникацию внутри страны. Так, и мигрантам будет комфортнее здесь, и местным», — считает Кирилл Ковалев.

Также специалисты подчеркнули, что процессом адаптации должны заниматься и местные диаспоры, так как они для мигрантов обладают особым авторитетом. В представительствах национальностей также должны поднимать вопрос значимости знания местного языка и культуры.

Тюмень планирует привлечь иностранцев для развития терм
Узнать подробнее
Читайте также:
Нелегальным мигрантам в Тюмени запретят жениться, пользоваться банками и госуслугамиОхота открыта: тюменские силовики устроят облавы на нелегальных мигрантовВыгонять не будут? Мигрант 22 года нелегально жил с семьей в Тюмени
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Русский язык#Миграция#Нелегальные мигранты#Незаконная миграция#Миграционный учет#Регистрация мигрантов
Подпишитесь
Популярное