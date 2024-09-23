Драки в садах, школах и на улицах: стоит ли запрещать мигрантам везти в Тюмень семьи?

Опрошенные редакцией специалисты инициативу о создании центров на родине мигрантов сочли удачной, так как такой формат поможет наладить взаимодействие между субъектами в условиях выраженной ее необходимости. Однако эксперты считают, что в обучении нуждаются не только будущие сотрудники местных компаний, но и их семьи. В частности, при планировании переезда в Россию на длительный срок другим членам семьи необходимо изучить язык и основы местной культуры. Но обучение должно продолжаться и здесь. В идеале при поступлении в школу дети уже должны уметь комфортно коммуницировать со сверстниками.