Сын мигрантов, заинтересовавший Бастрыкина, перестал посещать детский сад

Posted 21 сентября, 08:23
Published 21 сентября, 08:23
Modified 21 сентября, 08:23
Updated 21 сентября, 08:23
Дошкольное учреждение получило известность из-за скандала родителей воспитанников детсада, жалующихся на агрессивное поведение одного из детей. По словам тюменцев, шестилетний Заир Фаррухов (имя и фамилия изменены) неоднократно жестоко избивал своих сверстников до крови, называл их «дети свиней», демонстрировал жесты перерезания горла.
Заведующая детским садом каким-либо образом урегулировать ситуацию не смогла, также отказались предпринимать какие-либо меры и родители юного агрессора. В итоге конфликт дошел до главы Следственного комитета России Бастрыкина, уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова, департамента образования региона.
В настоящее время, по словам родителей, ситуация в детском саду немного сдвинулась с места — агрессивный малыш Закир пока дошкольное учреждение не посещает. В учреждении проводится процессуальная проверка тюменскими следователями, также ситуацию под свой контроль взяла «Русская община».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области родные пациентки ишимской больницы обвинили врачей в ее гибели. Женщина скончалась после проведенной операции по удалению пупочной грыжи.