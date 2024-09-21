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Posted 21 сентября, 08:23

Published 21 сентября, 08:23

Modified 21 сентября, 08:23

Updated 21 сентября, 08:23

Сын мигрантов, заинтересовавший Бастрыкина, перестал посещать детский сад

Сын мигрантов, заинтересовавший Бастрыкина, перестал посещать детский сад

21 сентября 2024, 08:23
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
В тюменском детском саду №141, попавшим в поле зрения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, начала улучшаться ситуация.

Дошкольное учреждение получило известность из-за скандала родителей воспитанников детсада, жалующихся на агрессивное поведение одного из детей. По словам тюменцев, шестилетний Заир Фаррухов (имя и фамилия изменены) неоднократно жестоко избивал своих сверстников до крови, называл их «дети свиней», демонстрировал жесты перерезания горла.

Заведующая детским садом каким-либо образом урегулировать ситуацию не смогла, также отказались предпринимать какие-либо меры и родители юного агрессора. В итоге конфликт дошел до главы Следственного комитета России Бастрыкина, уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова, департамента образования региона.

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В настоящее время, по словам родителей, ситуация в детском саду немного сдвинулась с места — агрессивный малыш Закир пока дошкольное учреждение не посещает. В учреждении проводится процессуальная проверка тюменскими следователями, также ситуацию под свой контроль взяла «Русская община».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области родные пациентки ишимской больницы обвинили врачей в ее гибели. Женщина скончалась после проведенной операции по удалению пупочной грыжи.

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