Сын мигрантов, заинтересовавший Бастрыкина, перестал посещать детский сад

В настоящее время, по словам родителей, ситуация в детском саду немного сдвинулась с места — агрессивный малыш Закир пока дошкольное учреждение не посещает. В учреждении проводится процессуальная проверка тюменскими следователями, также ситуацию под свой контроль взяла «Русская община».