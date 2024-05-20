nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В школе №9 в Тюмени обостряется конфликт с детьми-мигрантами

Вымогательства денег, буллинг и драки: что делают дети мигрантов в школе №9 в Тюмени?

20 мая 2024, 13:53
Фото: 1MI

В школе №9 в Тюмени обостряется конфликт с детьми-мигрантами

В Тюмени активно набирает обороты конфликт в школе №9. Там, по информации в социальных сетях, дети-мигранты собираются в группы и «кошмарят» местных детей.
Сюжет
Дети

С чего все началось?

В закрытом чате «Русской общины» появилось сообщение от пользователя «Ната Сердитая». Пользовательница рассказала, что ее внук учится в школе №9 на Шишкова в Тюмени и уже не хочет ходить на занятия, потому что постоянно подвергается буллингу со стороны детей-иностранцев. По ее словам, дети мигрантов собираются в группы из 30 человек и на них нет никакой управы: они травят сверстников, хамят учителям и родителям.

Вместе с тем, в сообществе «ЧС Тюмень» под новостью о возможном конфликте местных детей с мигрантами в школе №9 тюменцы оставили несколько комментариев о ситуации в учебном заведении:

«Сидела в мфц, напротив сидели две нерусских. Одна другую учила, устраивай детей в 9 школу. Там наших больше, учителя адекватные. Вот теперь они русских изгоняют оттуда…», — пишет одна пользовательниц.

Еще одна тюменка рассказала анонимно «Нашему городу» о том, что ее ребенок учится в школе №9 и регулярно подвергается буллингу со стороны мигрантов. Они, якобы, даже требуют с одноклассников деньги. Родительские чаты, по ее словам, кишат сообщениями о том, чтобы администрация школы или родители детей хоть как-то отреагировали на ситуацию и прекратили беспредел. Доказательств происшествий женщина не предоставила.

«Наш город» попытался получить комментарии учащихся школы №9, но никто из них не знает о ситуации, либо не хочет комментировать.

Фото: Изображение Midjourney

Что говорят в школе?

Директор школы №9 Кальченко Евгений Александрович на звонок журналиста «Нашего города» ответил, но проблему никак не прокомментировал. Он попросил обратиться за информацией об этом в Департамент образования Тюменской области.

Заместитель председателя Совета надежных отцов Тюмени, общественник Шамиль Ганиев сам вышел на связь с редакцией и назвал новость о конфликте между мигрантами и русскими детьми в школе №9 фейком. По его словам, это чья-то провокация.

«Члены Совета надежных отцов на протяжении полугода дежурят в 21 школе города — следят за порядком, пресекают акты вандализма. Детям мигрантам уделяем особо пристальное внимание. В школе № 9 ни в первом, ни во втором корпусе за последние полгода не произошло ни одной драки между детьми. Не было зарегистрировано ни одного инцидента», — рассказал активист.

Как ситуацию комментируют ведомства?

Пока в УМВД по Тюменской области в Департаменте образования по Тюменской области инцидент никак не прокомментировали.

Читайте также:
В Тюмени пожаловались на детей-мигрантов, которые травят учеников в школе №9«Это чья-то провокация»: информация о травле мигрантами учеников школы №9 — фейкИтоги дня: снег в мае, массовая скупка самогона и пожар в школе Тюмени
#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Дети#Школа#Мигранты#Буллинг
Подпишитесь
Прорвало насыпь: Вагайский район под ударом рекордного паводка
Сегодня, 11:48
На полки тюменских магазинов попал творог с «мясным клеем». Чем он опасен?
Сегодня, 09:36
Заборы в тюменских селах увешаны трупами погибших при паводке животных. ВИДЕО
Сегодня, 08:20
«Обед по цене кофе»: обзор бизнес-ланчей в тюменских заведениях
Сегодня, 13:14
«Восторг и умиротворение»: в Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 млн рублей
Сегодня, 04:08
Рост продолжается: что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 04:03
"