Вымогательства денег, буллинг и драки: что делают дети мигрантов в школе №9 в Тюмени?

В закрытом чате «Русской общины» появилось сообщение от пользователя «Ната Сердитая». Пользовательница рассказала, что ее внук учится в школе №9 на Шишкова в Тюмени и уже не хочет ходить на занятия, потому что постоянно подвергается буллингу со стороны детей-иностранцев. По ее словам, дети мигрантов собираются в группы из 30 человек и на них нет никакой управы: они травят сверстников, хамят учителям и родителям.