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В Тюмени пожаловались на детей-мигрантов, которые травят учеников в школе №9

В Тюмени пожаловались на детей-мигрантов, которые травят учеников в школе №9

17 мая 2024, 11:13
Фото: 1MI
В школе №9 в Тюмени учащиеся подвергаются буллингу со стороны детей-мигрантов. Об этом в паблике «Русской общины» написала бабушка одного из учеников. По ее словам, иностранцы держат в страхе всех ровесников.
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Дети

«У нас в 9 школе на Шишкова дети мигрантов кошмарят наших детей, унижают, оскорбляют. Сбиваются в кучи до 30 человек, грубят взрослым которые приходят заступится за своих чад», — пишет отчаявшаяся бабушка школьника.

По словам тюменки, ее внук даже отказывается идти в школу из-за группы хулиганов. Он подвергается травле с их стороны за то, что некогда заступился за своего товарища.

«Наш город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. В школе №9 на звонок редакции не ответили. Подробности уточняются.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Тюмень#Дети#Школа#Мигранты#Буллинг
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