В Тюмени пожаловались на детей-мигрантов, которые травят учеников в школе №9

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
«У нас в 9 школе на Шишкова дети мигрантов кошмарят наших детей, унижают, оскорбляют. Сбиваются в кучи до 30 человек, грубят взрослым которые приходят заступится за своих чад», — пишет отчаявшаяся бабушка школьника.
По словам тюменки, ее внук даже отказывается идти в школу из-за группы хулиганов. Он подвергается травле с их стороны за то, что некогда заступился за своего товарища.
«Наш город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. В школе №9 на звонок редакции не ответили. Подробности уточняются.
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