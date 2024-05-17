В Тюмени пожаловались на детей-мигрантов, которые травят учеников в школе №9

В школе №9 в Тюмени учащиеся подвергаются буллингу со стороны детей-мигрантов. Об этом в паблике «Русской общины» написала бабушка одного из учеников. По ее словам, иностранцы держат в страхе всех ровесников.

Сюжет Дети